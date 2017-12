Una marca CE sin garantías

Los productos de mala calidad también se venden en Europa. La mayoría son importaciones desde terceros países, que llegan al Viejo Continente sin pasar los controles necesarios pese a que todos incorporan en su etiquetado la marca CE de rigor. La Comisión Europea (CE) reconoció este martes la situación y propuso reforzar el control por parte de las autoridades nacionales y de aduanas de los productos peligrosos que, pese a las normas de seguridad y sanidad comunitarias, siguen vendiéndose en la Unión Europea (UE).

Los porcentajes de productos fraudulentos son escalofriantes. El 32% de los juguetes; el 58% de los productos electrónicos; el 47% de los bienes de construcción; o el 40% del equipamiento de protección personal en el mercado europeo no deberían venderse al incumplir los requisitos de seguridad o información al consumidor. En algunos casos quizá sea que las instrucciones están solo en un perfecto chino mandarín, pero en otros es que lo prometido por el fabricantes es simplemente una engañifa. Productos que se autodestruyen con velocidad al mínimo uso.

Bruselas plantea crear una red para que las autoridades nacionales compartan información sobre productos peligrosos detectados en su territorio. La comisaria europea de Industria y Mercado Interior, Elzbieta Beinkowska, explicó en la presentación de la propuesta que la nueva regulación afectará "tanto al comercio tradicional como en línea". Bruselas propone el principio de reconocimiento mutuo, por el que se puedan resolver disputas cuando un país niegue el acceso a su mercado. La CE quiere que el tiempo de espera para arreglar problemas de homologación de las ventas se reduzca a menos de tres meses.

Los países seguirán manteniendo la potestad para prohibir la venta de ciertos productos en su territorio si lo consideran necesario para el interés público y si no hay otra alternativa. Las propuestas de la Comisión Europea deben ahora ser negociadas por la Eurocámara y los Gobiernos de los Veintiocho.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) advirtió este martes de falta de control en la UE y que el etiquetado CE es "engañoso" y no debe mostrarse en los productos ni su embalaje. Este marcado CE da a los consumidores la impresión de que un producto es seguro o de cierta calidad, aprobado o fabricado en la UE, mientras que "en realidad no hay garantías de que así sea". Aunque todos los productos en el mercado europeo deberían ser seguros, las pruebas realizadas por OCU demuestran que no siempre es así. Por ejemplo, los test de OCU han detectado fallos de seguridad graves en varios modelos de calefactores.

Para la OCU, el marcado CE "no es más que un reclamo del fabricante que indica que el producto cumple con la legislación europea, un reclamo por el cual no tiene que proporcionar otra documentación independiente".