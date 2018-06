Londres aprueba la oferta de Comcast por Sky y allana el camino a la de Fox

El Gobierno británico dio este martes vía libre a la oferta de la estadounidense Comcast por la británica Sky e indicó al mismo tiempo que la propuesta alternativa de compra por parte 21st Century Fox puede recibir su aprobación si deja fuera de la operación al canal de noticias Sky News. El ministro de Cultura, Medios de Comunicación y Deporte, Matt Hancock, expresó en la Cámara de los Comunes que el Ejecutivo no tiene objeciones a la oferta de 22.000 millones de libras (24.860 millones de euros) que Comcast presentó en febrero por Sky.

Hancock indicó que puede admitir asimismo los planes presentados por Fox, controlada por el magnate australiano nacionalizado estadounidense Rupert Murdoch, si cumple su propósito de vender Sky News a otra organización, para disipar el temor expresado por la autoridad de la competencia británica (CMA, en sus siglas en inglés) sobre una concentración excesiva en la propiedad de medios de comunicación.

Murdoch, que quiere hacerse con el 61% de las acciones de Sky que todavía no posee, ya controla en el Reino Unido, a través del grupo News Corp, los diarios The Times, The Sunday Times, The Sun y la emisora de radio TalkSport.

"Estoy de acuerdo con la CMA de que vender Sky News a Disney, como ha propuesto Fox, o a otro comprador adecuado, con un acuerdo para asegurarse de que recibe financiación durante al menos diez años, es probablemente la solución más proporcionada y efectiva para el interés público", afirmó el ministro británico. Hancock informó de que ha abierto un periodo de "consultas" de 15 días para valorar los planes presentados por Fox, que ha valorado Sky en 18.500 millones de libras (20.900 millones de euros), antes de tomar una decisión definitiva.

El titular de Cultura y Medios de Comunicación resaltó que el Gobierno quiere asegurarse de que Sky News continúa siendo un canal de noticias económicamente viable a largo plazo y mantiene su independencia editorial. "Soy optimista y creo que podemos lograr ese objetivo, dada la voluntad que ha mostrado 21st Century Fox en desarrollar una propuesta creíble", subrayó Hancock.