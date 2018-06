La justicia europea apuesta por igualar las vacaciones de los maestros interinos y los de carrera

La justicia europea se prepara para salir de nuevo en defensa de los trabajadores interinos y temporales en España. En este caso se trata de los profesores y maestros sustitutos e interinos que en muchas autonomías han sido despedidos en el mes de junio, al finalizar el curso lectivo, en lugar de septiembre, cuando empieza el siguiente curso, como sucedía hasta el 2012, ante de entrar en vigor el programa de decretos de recortes en los servicios públicos. Dos de estos casos han llegado hasta el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y ahora la Abogada General, Juliane Kokott, ha emitido sus conclusiones en las que ha determinado que esta discutida práctica laboral se opone a la normativa europea vigente por ser "discriminatoria" respecto a los funcionarios de carrera.

La conclusiones de la Abogada General no son vinculantes, pero, salvo excepciones, sus recomendaciones son las que adopta finalmente el TJUE cuando fija la sentencia definitiva. En sus texto, Kokott concluye que las diferentes directivas y acuerdos marcos laborales europeos se "oponen a una práctica nacional según la cual los docentes nombrados, en calidad de fruncionarios interinos en el sentido del Derecho español, para todo un curso escolar son cesados al finalizar el periodo lectivo, mientras que la relación de servicio de los trabajadores fijos comparables a estos efectos se mantiene, no quedando tampoco en suspenso".

Castilla-La Mancha

El TJUE analiza este caso a petición de una decisión prejudicial planteada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, antes de optar cualquier decisión sobre el caso de un profesor de enseñanza secundaria y de una profesora técnica de formación profesional en las provincias de Toledo y Cuenca durante el curso escolar 2011-2012 que fueron despedidos el 29 de junio del 2012, último día lectivo antes de las vacaciones de verano, pese a haber sido contratados para "todo el curso escolar". Los casos llegaron al tribunal castellano tras haber perdido previamente en los juzgados de lo contecioso administrativo y recurrir este fallo.



El proceso de estos dos casos se inició hace cinco años. El Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de Castilla La Mancha (STE-CLM) ha impulsado el caso de los dos docentes hasta llegar a las instancias europeas y al conocer las conclusiones de la Abogada General se mostró "exultante con esta gran noticia", según un comunicado de la central. El STE considera que, si finalmente el fallo es a su favor, "se habría conseguido devolver ese derecho a todos los profesores y profesoras de manera retroactiva, así como bloquearlo para que en el futuro ningún gobierno volviera a implementar medidas similares, ni en nuestra comunidad autónoma, ni en ninguna otra autonomía".

Sistema de ahorro desproporcionado

En este sentido, en el texto de las conclusiones de la jurista europea se critica precisamente la ley 5/2011 de Presupuestos del Estado que incluyó en el programa de recortes económicos "el cese de los funcionarios interinos al finalizar el periodo lectivo y la compensación proporcional de los días de vacaciones no disfrutados". Para la abogada del TJUE "no está claro por qué precisamente los funcionarios interinos deben contribuir con la pérdida anticipada de su relación de servicio al objetivo del ahorro". Y remata que perseguir ese objetivo de ahorro "en el presente asunto sería en todo caso desproporcionado". Además, Kokott resalta que esta práctica del cese al finalizar el periodo lectivo "no se aplicó de manera uniforme" ni afectó a todos los funcionarios interinos, sino que las autoridades educativas decidieron en cada caso de forma "en cierto modo arbitraria". Un hecho que incide aún más en carácter discrimitario de la medida.

"Actualmente en España hay aproximadamente 119.000 interinos en la enseñanza pública, prácticamente uno de cada cuatro de la plantilla total, según el sindicato CCOO. La arbitrariedad a la que se refiere el documento europeo se constata en el hecho de que esta práctica se puso en marcha de forma distinta en muchas autonomías. En Catalunya, solo ha afectado a los profesores que hacían sustituciones, unos 5.000 aproximadamente, según la misma fuente, mientras que los interinos nunca han dejado de cobrar los meses de julio y agosto. "La situación en España es muy variopinta", explica José María Ruiz, responsable estatal de Educación Pública de CCOO. Tras las movilizaciones contra los recortes y las denuncias ante los juzgados, algunas autonomías rectificaron o redujeron el número de afectados por esta medida en los dos últimos ejercicios.