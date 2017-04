El juez fija fianza de 9,5 millones para Serra, Todó y el consejo de Catalunya Caixa

El Juzgado de Instrucción número 30 de Barcelona ha dictado una resolución en la que se decreta apertura de juicio oral contra 41 acusados, entre ellos Narcís Serra (ex presidente de Catalunya Caixa) y Adolf Todo (ex director de Catalunya Caixa), en relación con la gestión de Catalunya Caixa. El juzgado pide, asismo, una fianza civil solidaria a los 41 acusados de 2,5 millones de euros para el Fondo de Restauración Ordenada Bancaria (FROB) y de siete millones de euros en favor de Catalunya Caixa en previsión de las responsabilidades civiles que se podrían depurar. Además, pide al ex director de la entidad financiera, Adolfo Todó, 808.563 euros.

Los acusados tendrán 30 días para presentar sus escritos de acusación. el juzgado investiga las decisiones de los consejos de administración y en especial dos acuerdos de Caixa Catalunya del 19 de enero y de Catalunya Caixa del 13 de octubre del 2010, en los que se aprobaron sendos incrementos de salario del Comité de Dirección y de Adolf Todó.

Esto, sumado a los incrementos en su retribución variable, que "perjudicaron enormemente a la entidad", según la fiscalía, y que condujeron a un expediente de regulación de empleo que provocó la eliminación de 1.630 puestos de trabajo y el cierre de 395 oficinas. Posteriormente, entre 2013 y 2014 se cerraron "prácticamente todas las oficinas de fuera de Catalunya" y se despidió a 2.153 trabajadores en aplicación de un nuevo ERE.

La causa parte de una denuncia que presentó la Fiscalía Anticorrupción por la aprobación, en enero y octubre de 2010, de sendas resoluciones para aumentar el salario de sus directivos, pese a que la entidad se encontraba en una situación crítica que le obligó a pedir 1.250 millones de euros al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).