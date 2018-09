Huelga de Ryanair en España y otros cuatro países el 28 de septiembre

La pesadilla para Ryanair continúa. A falta de una semana para que se celebre su Junta de Accionistas (20 de septiembre), la compañía se enfrenta a un nuevo anuncio de huelga prevista para el viernes 28 de septiembre por parte de los tripulantes de cabina de cinco países (España, Portugal, Italia, Holanda y Bélgica) a los que se podría sumar alguno más, según informan fuentes sindicales, como Alemania, que ya este miércoles celebró paros conjuntos por parte de pilotos y tripulantes avisando solo con 48 horas de antelación.

El motivo de las huelgas sigue siendo el mismo. Los sindicatos europeos se quejan de que la compañía aplica la ley irlandesa en vez de la propia de cada país, además reclaman un reconocimiento de los sindicatos que la empresa no hace. A esto se suma la actitud de la compañía que, según el sindicato español USO, ha enviado un comunicado a sus trabajadores en la que acusa a los sindicatos de no querer llegar a acuerdos.

En concreto, Ryanair se queja de que el pasado martes 11 de septiembre, en una reunión entre los sindicatos USO y Sitcpla y la compañía, los representantes sindicales no quisieron aceptar un acuerdo. No obstante, USO y Sitcpla alegan que los planteamientos de la low cost pasan por "seguir incumpliendo la legislación española, con ciertas cesiones a la carta que no tienen encaje en el marco laboral español".

"Ryanair intentó llevar negociaciones separadas, sin previo aviso, y en un giro improvisado y no pactado, sobre cada una de las empresas implicadas, Ryanair, Crewlink y Workforce (las dos agencias subcontratas de TCPs). Algo a lo que ambas partes nos opusimos frontalmente y que ellos consideraron como una negativa a cualquier negociación. Obviamente, sí es una negativa a negociar, a negociar bajo sus reglas e imposiciones, precisaron los dirigentes de USO, Pedro Alzina, y de Sitcpla, Antonio Escobar.

Los sindicatos denuncian que la compañía además ha vuelto a amenazar con "cerrar bases y despedir trabajadores si se sigue luchando por las mejoras laborales".

Ryanair cancelará vuelos

Por su parte, la compañía saca pecho en un comunicado insistiendo en que estas huelgas no le afectan. "Ayer en Alemania, a pesar de una huelga de pilotos y tripulantes de cabina, más del 70% de los pilotos y tripulantes de Ryanair con base en Alemania se presentaron a trabajar y Ryanair completó más de 250 de su programa diario de 400 vuelos, porque 150 vuelos fueron cancelados el martes", sostienen.

Y mantienen la estrategia que ha llevado durante todo el verano la aerolínea para hacer frente a los efectos de las huelgas y que no se noten en sus cuentas: cancelar vuelos previamente. "Si hay otra huelga de tripulantes de cabina fallida el 28 de septiembre, entonces, como demostramos ayer en Alemania, Ryanair avisará a los clientes de un pequeño número de cancelaciones de vuelos, y la abrumadora mayoría de los vuelos y servicios de Ryanair de los vuelos y servicios de Ryanair funcionarán ese día como es normal", precisó en el comunicado el director de marketing de Ryanair, Kenny Jacobs.