Guindos logra el apoyo de la Eurocámara para el BCE

Las dudas no han desaparecido del todo. Ni el procedimiento seguido, ni la falta de equilibrio de género en la terna de candidatos, ni que el candidato escogido sea un político en activo satisfacen a algunos grupos del Parlamento Europeo, pero el grueso de eurodiputados de la comisión de asuntos económicos optaron ayer por despejar el camino de Luis de Guindos hacia la vicepresidencia del Banco Central Europeo.

El dictamen de opinión, que considera que el ministro español es apto para el puesto y debe todavía ser avalado por el pleno, salió adelante con 27 votos a favor, 14 en contra y 13 abstenciones.

Guindos, ministro de Economía desde hace seis años, salió bastante airoso del examen público al que le sometió este pasado lunes la comisión parlamentaria encargada de evaluar sus competencias para un puesto que dejará libre el portugués Vitor Constancio el próximo 31 de mayo. Pocos eurodiputados le pusieron en aprietos y consiguió superar la prueba con menos problemas de los que se preveían.

Y es que esta misma comisión ya examinó a puerta cerrada hace unas semanas a los dos candidatos propuestos inicialmente por el Eurogrupo y concluyó, por el contrario, que el segundo candidato en la terna presentada por el Eurogrupo, el irlandés Philip Lane, fue más convincente en sus explicaciones. Irlanda decidió, sin embargo, retirar a última hora al gobernador del Banco de Irlanda de la carrera por el puesto en la cúpula del BCE y allanar el camino a Guindos que fue el escogido por el Eurogrupo y el Ecofin.

El español parece que no tendrá mayores problemas para superar un trámite parlamentario que, si no hay problemas de última hora, le convertirá en el lugarteniente de Mario Draghi a partir del 1 de junio en Fráncfort. En este cambio de postura de la comisión ha sido clave la posición de los socialistas españoles que pasaron del no a una abstención crítica.