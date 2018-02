Google bloqueará anuncios molestos o intrusivos con su navegador Chrome

Google ha anunciado que su navegador Chrome incorporará en su última versión un bloqueador para la publicidad molesta. El navegador bloqueará tanto en móviles como en ordenadores aquellos anuncios que incumplan los requisitos de la Coalición para Mejores Anuncios (The Coalition for Better Ads, en inglés), encabezada precisamente por Google con la participación de otras muchas empresas del sector. Otros navegadores minoritarios como Yandex ya implementan métodos para eliminar la publicidad emergente. Chrome tiene una cuota de mercado del orden del 59%, frente al 15% de Explorer y el 12% de Firefox.

Según Google, entre otros anuncios que incumplen dichos parámetros están los que saltan automáticamente, conocidos como publicidad 'pop-up' (ventanas emergentes), o los que se descargan con vídeo y sonido sin interacción alguna del usuario. Asimismo, los que se mantienen fijos durante varios segundos obligando a esperar al internauta para seguir navegando o los que ocupan gran parte de la pantalla obstruyendo su visualización incluso si el usuario se mueve por la pagina.

Las páginas dispondrán de 30 días para retirar los contenidos "intrusivos" antes de que los sitios sean bloqueados. "A lo largo de los años hemos oído cada vez más comentarios de nuestros usuarios con respecto a cómo la publicidad puede ser especialmente intrusiva", añade.

Google quiere proteger a sus usuarios de este tipo de experiencias, aunque afirma que en la mayor parte de los casos la publicidad en internet es respetuosa. Para la adopción de esta decisión, la plataforma tuvo en cuenta los resultados de encuestas a más de 40.000 usuarios en Estados Unidos y Europa a quienes se exponía a entornos publicitarios habituales como anuncios que bloquean la visualización de contenidos en una página o los de animación Flash.