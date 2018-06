Gonzalo Gortázar: "Estamos a la cabeza de la inclusión financiera en España"

En el sector financiero, CaixaBank cuenta la con la red de oficinas más extensa en el territorio español. Según su consejero delegado, Gonzalo Gortázar, alcanza al 91% de la población española. Una cifra que con pequeñas variaciones se propone mantener, a pesar del proceso de concentración del sector que ha acarreado la supresión del 30% de las oficinas en el sector, hasta el punto de que en algo más de 4.000 poblaciones españolas no hay una sucursal bancaria, según los últimos datos del Informe de Estabialidad Financiera del Banco de España. CaixaBank cuenta con 4.700 sucursales en España, una red que no variará sustancialmente, pese a la evolución tecnológica del sector.

"Tenemos con diferencia la red más amplia en España de todos nuestros competidores. Y, por tanto, diría que estamos a la cabeza de esa lucha contra la exclusión financiera. Ninguna otra entidad tiene una red tan extensa y nuestra intención es que estas cifras no cambien sustancialmente en cuestión de alcance. Llegamos a la mayoría de la población española. Eso tiene importancia para nosotros y hemos hecho que la inclusión financiera forme parte de nuestra estrategia en responsabilidad social corporativa", ha defendido Gortázar en un acto conmemorativo del 10º aniversario de la creación de MicroBank, la entidad financiera perteneciente al grupo que se ocupa de la concesión de microcréditos a emprendedores, microempresas y familias.

EN PARALELO A LA DIGITALIZACIÓN

La inclusión financiera por la que apuesta la entidad no implica renunciar al proceso de digitalización: "Vamos a seguir trabajando en la digitalización y en que los clientes que no puedan o no quieran acudir a la entidad bancaria puedan realizar igualmente sus operaciones", ha explicado Gortázar. Ese proceso no dejará de implicar que se produzcan cierre de oficinas donde sea necesario. Pero la situación no implicará que los clientes de la mayoría de las poblaciones dejen de estar atendido. "Se les dará desde otras oficinas más grandes o a través de los gestores remotos", ha comentado. CaixaBank tiene cerca de 2.000 gestores que se desplazan para atender a sus clientes, y unas 5.000 oficinas 'in touch', donde se ofrecen servicios especializados y asesoramiento a los clientes. Asimismo cuenta ya con una amplia red de AgroBank, banco que opera en municipos rurales. Y ha decidido mantenerse en algunas pequeñas poblaciones en las que la competencia ha preferido cerrar su operativa. "Nos hemos quedado con su negocio en esos municipios", ha precisado el consejero delegado de CaixaBank.

Gortázar no ha descartado la posibilidad de que se creen 'oficinas de marca blanca' --una idea expresada desde la Asociación Española de la Banca-- para atender a las poblaciones sin sucursales. Pero también ha reconocido que su aplicación es complicada de llevar a cabo.

CRÉDITO POR VALOR DE 4.000 MILLONES

No así el esfuerzo de MiroBank por contribuir a la inclusión financiera por la vía del crédito. "Tiene un papel primordial", ha destacado Antoni Vila, presidente de la entidad de crédito social. El banco especializado, que pertenece a CiaxaBank en un 100%, se ha especializado en ofrecer servicios finacieros a colectivos desfavorecidos. En sus 10 años de actividad ha concedido 135.547 microcréditos a emprendedores y negocios por valor de 1.469 millones de euros, y 608.827 microcréditos a personas y familias con dificultades de acceso a la financiación tradicional, por valor de 2.614 millones para atender dificultades temporales.

Entre el 2007 y el 2016, ha contribuido a la creación de más de 181.000 puestos de trabajo, según un informe del Instituto de Innovación Social de la escuela de negocios Esade, que además pone de manifiesto que el 77% de los proyectos de emprendimiento que ha apoyado se mantienen vivos después de 10 años, "cuando la media en el conjunto de nuevas empresas creadas no llega a un teercio", ha destacado la directora general de la escuela, Eugenia Bieto.