La fuga de depósitos en Cataluña alcanzó los 31.400 millones

La fuga de depósitos provocada tras el referéndum unilateral de independencia en Cataluña del pasado 1 de octubre ascendió a 31.400 millones de euros en el último trimestre del 2017, según los datos actualizados del Banco de España en el Boletín Estadístico del último trimestre del año. El saldo de depósitos de clientes en las sucursales en Cataluña pasó de 184.734 millones a cierre de septiembre, justo antes del referéndum, a 153.335 millones a finales del 2017, la cifra más baja desde junio del 2006. No se precisa, sin embargo, hacía dónde o qué productos se desplazaron esos fondos, precisamente en el año en el que los fondos de inversión ha registrado el mayor incremento desde la crisis. Parte de esos depósitos se han movido, según reconoce la banca, a otros productos de fuera de balance.

No obstante, el Banco de España apunta que a pesar de que el Gobierno tomó el control de la Generalitat y se convocaron elecciones, el dinero siguió huyendo en la recta final del 2017 hacia otras regiones, aunque ello no quiere decir que saliera de las entidades, puesto que algunas ofrecieron a los clientes abrir cuentas en las propias sucursales del banco en otras regiones. No obstante, según reconocieron los bancos más afectados (Caixabank y Sabadell) en la presentación de resultados, la salida de depósitos se frenó con el comienzo del 2018.

No obstante, el traspaso de fondos produjo un aumento tan significativo del saldo de depósitos en otras comunidades autónomas, como en la Comunidad Valenciana, que sumó 7.217 millones en solo tres meses para cerrar el año con un volumen de 106.603 millones de euros y un aumento del 8,83% con respecto al tercer trimestre del 2017.

ANDALUCÍA Y ARAGÓN / También Andalucía aumentó sus depósitos en 3.527 millones, hasta los 119.776 millones. Asimismo, Aragón, otra de las comunidades más cercanas a Cataluña sumó 2.546 millones en depósitos en el último trimestre del año, hasta alcanzar los 36.409 millones, un 3,01% más con respecto al tercer trimestre del 2017.

También crecieron los ahorros confiados a la banca en el País Vasco, 2.158 millones; Castilla y León, 999 millones; Galicia, 828 millones; Navarra, 778 millones; Castilla-La Mancha, 736 millones; Islas Canarias, 612 millones; Extremadura, 526 millones y La Rioja, 100 millones.