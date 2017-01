¿Cuánto se pagará a Hacienda por las cláusulas suelo?

Ventajas fiscales, pero menos. Los técnicos de Hacienda, agrupados en Gestha, minimizan las ventajas tributarias del real decreto que regula la devolución de las cláusulas suelo de los préstamos hipotecarios. Según este colectivo, el ahorro fiscal será de entre el 17,7% y el 24,7% respecto a la situación si no se hubiera aprobado esta norma especial.

Ponen como ejemplo el de una pareja con una hipoteca de 180.000 a 15 años y una cláusula suelo del 3% en un caso y del 2,5% en el otro. En el primer caso le correspondería cobrar del banco 5.811 euros; y en el segundo, 2.385 euros.

En el IRPF del 2016 y el 2017 deberán abonar 423 y 234,15 euros, respectivamente, con lo que lograrán un ahorro fiscal de 139 y 50 euros como consecuencia de las medidas extraordinarias del real decreto. Eso supone un ahorro fiscal "únicamente entre el 17,7% y el 24,7% con respecto a la normativa de IRPF vigente hasta este viernes", calculan.

Según Gestha, los afectados "solo se ahorrarán los recargos de declaraciones extemporáneas, los intereses de demora y la tributación de los intereses legales que abone el banco", que son las novedades que aporta el real decreto.

De hecho se mantiene la tributación de la parte correspondiente a los intereses excesivos de las hipotecas que se hubieran incluido en sus declaraciones del IRPF del 2012 al 2015, bien por deducción por vivienda habitual o bien como un gasto deducible de los autónomos que compraron un inmueble para su actividad o por particulares que posteriormente lo hubieran alquilado.

En el primer caso se mantiene la norma para quienes reciban la devolución en metálico: deberán añadir en el IRPF del 2017 las deducciones indebidas en vivienda habitual y declararlos correctamente el impuesto de la renta del 2016, cuya campaña será la próxima primavera, como adelantó este diario.

DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA

En el segundo caso, se sigue con la obligación de presentar una declaración complementaria por el exceso de intereses deducidos en los últimos cuatro años, sin ninguna sanción. La novedad radica en que no se exigirán intereses de demora ni recargos por presentar las complementarias fuera de plazo. Gestha destaca que "no es ninguna novedad que se limiten los efectos fiscales del real decreto a los ejercicios no prescritos (los cuatro últimos)" ni los intereses de demora de los últimos cuatro años "porque la complementaria no es fruto de una infracción del hipotecado, sino de una decisión judicial".

El colectivo profesional destaca que el Estado dejará de ingresar entre el 75% y el 82% de lo que hubiera recaudado si no se hubiera aprobado esta norma especial.

Otra dato que recuerdan es que "si la inversión en vivienda habitual es superior al máximo de 9.040 euros por declarante, más la diferencia de intereses de la cláusula suelo, no habrá que realizar ningún ajuste en el IRPF del 2016 ni del 2017".