Los consumidores alertan del alza de precios en telefonía móvil

El aumento del tráfico de datos desde dispositivos móviles ha obligado a las operadoras a reordenar sus tarifas y tentar a los consumidores con paquetes de datos de mayor capacidad. Sea en previsión por el alza del uso de la red en verano o por la sofisticación de la demanda, las operadoras modificaron antes del verano precios y tarifas. La Federación de Consumidores en Acción (Facua) advirtió entonces de la coincidencia del fin de los sobrecostes del 'roaming' con el alza de tarifas. Según Facua, Movistar, por ejemplo, preparó por esta circunstancia la cuarta revisión de precios del 2017 con incrementos de entre el 3,8% y el 8,8%.

Cambio de tarifas

Precios

El precio de los móviles varía en función de cuatro ejes; el precio de las llamadas (ilimitadas o no), el volumen de datos a máxima velocidad, la calidad de la red (algunas no tienen 4G); y si se exige permanencia o no. El último de los factores ha sido minimizado por la competencia y el marco legal. Un quinto eje para la estrategia de fijación de precios es la venta de paquetes combinados con televisión o conexión por cable.

Paquetes premium

En paquetes premium las tarifas entre operadoras tienden a ser similares salvo ofertas puntuales. Telefónica ofrece llamadas ilimitadas y 20 gigas por 47 euros (Tarifa 20); Vodafone ha rebajado de 47 a 37,60 euros un paquete equivalente (Red L); y Orange lo ofrece a 35,96 euros. Otras operadoras con menor cobertura 4G, como Simyo y Yoigo, ofrecen 25 gb y llamadas ilimitadas por unos 30 euros.