La CNMV y el Banco de España, en alerta ante el bitcóin

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y el Banco de España han anunciado la puesta en marcha de un grupo de trabajo ante la preocupación que genera la compra de criptomonedas como el bitcóin por parte de inversores minoristas. Así lo indicó el presidente de la CNMV, Sebastián Albella, durante su comparecencia el jueves en la comisión del Congreso de los Diputados que investiga la crisis financiera. "Tenemos que estar muy alerta en relación con este tipo de fenómenos", aseguró.

Albella señaló que la compra de criptomonedas por inversores minoristas se produce a través de la venta de CFD (contratos por diferencias, con apalancamiento o compras a préstamo, por ejemplo) o a través "de lo que podía parece una venta directa pero que no lo es" con plataformas no reguladas (las agencias de compraventa no tienen en su poder esos activos que venden). Este último aspecto, expuso, le "preocupa especialmente", pues son plataformas que confirman al inversor la compra de la criptomonedas pero éste no tiene las monedas a su nombre. Precisamente la mayoría de fraudes en torno a las criptomonedas se producen en esas agencias de cambio, sea por su insolvencia o por ser el objeto de ataque de 'hackers'.

Propuestas normativas

"Estoy muy preocupado con este tema", reconoció el presidente de la CNMV, quien añadió que por eso se ha creado un grupo de trabajo junto al Banco de España. Su objetivo, explicó, es "analizar estos fenómenos y ver cómo lo tratamos; si tenemos herramientas para tratarlo ya o qué propuestas normativas hacemos para que no haya agujeros" de legislación, afirmó. Según Albella, este tema recuerda al de la venta de sellos, con la búsqueda de ahorros de clientes que han tratado de "escapar del perímetro de supervisión" y que supone que "los unos por otros, la casa sin barrer".

Listado de fraudes

La revalorización del bitcóin ha causado también una verdadera revolución de la ciberdelincuencia, que está destinando muchos de sus esfuerzos a la búsqueda de vulnerabilidades de los mercados de monedas virtuales. Existen sitios en internet como Badbitcoin.org que pueden servir para identificar páginas webs fraudulentas con listados de webs fraudulentas.

Troyano CoinHive

La firma de ciberseguridad Sophos, por ejemplo ha alertado de la aparición de virus informáticos especialmente pensados para el robo de claves de criptomonedas o para la utilización masiva de equipos para su creación (minería). Es el caso por ejemplo del troyano CoinHive, que es un cripto minero, es decir, se trata de un 'software' que genera criptomonedas que van a la cuenta (wallet) del propietario del cibermafioso. Este cripto minero aprovecha las ventajas de la tecnología JavaScript (lenguaje de programación interpretado) para extraer criptomonedas ocultándose en prácticamente cualquier página web que lo incluya.

Troyano CryptoShuffler

Los analistas de Kaspersky Lab también alertaron del troyano, CryptoShuffler, diseñado para cambiar las direcciones de las carteras de criptomonedas de los usuarios en el portapapeles del dispositivo infectado (un recurso de 'software' utilizado para el almacenamiento de datos a corto plazo).