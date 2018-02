Casi toda la banca aplicará ya las transferencias inmediatas

Los principales bancos incorporarán el próximo 14 de febrero las transferencias inmediatas, que permitirán a los clientes llevar a cabo transacciones de hasta 15.000 euros en cuestión de segundos en toda España, según fuentes financieras. Dicho servicio no será gratuito para todos los clientes y cada entidad fijará sus propias tarifas. Desde noviembre, diversos bancos han participado en una prueba piloto de este servicio de transferencias que ahora se podrán en marcha de forma estable, con la mayor parte de las entidades, el 70% del sistema financiero español. La nueva plataforma de pagos permitirá realizar, además, transferencias internacionales, aunque hasta ahora, solo cinco entidades (Caixabank, Bankia, Abanca, Kutxabank y Cajasur) están en condiciones de enviar y recibir este tipo de transferencias.

El pago exprés, conocido como TIPS (en sus siglas en inglés, target instant payment settlement), pretende poner fin a la hasta ahora necesaria espera de hasta un día para que el receptor pueda disponer de la cuantía recibida. Las mismas fuentes consultadas por este diario explicaron que esta fecha oficial responde a que los bancos están ya «preparados» tecnológicamente para asumir este servicio, aunque la idea inicial era que pudieran comenzar desde el pasado 5 de enero. Además, durante más de dos meses las entidades llevaron a cabo pruebas con algunos clientes para constatar que el servicio funcionaba correctamente.

COBRO DE COMISIONES / Por lo que respecta a las comisiones que comporta este nuevo servicios, los bancos deben tomar la decisión de cobrarlos o no. Hasta ahora, la única entidad que se ha pronunciado es el Sabadell, que ha señalado que no aplicará nuevos cargos, los clientes que ya pagan comisiones en transferencias también lo harán con las instantáneas. Los que disponen de una cuenta que no incluye comisiones conservarán esa prerrogativa.