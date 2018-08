Bruselas propone eliminar el cambio de hora

Hay países que quieren no cambiar la hora de verano (de final de Marzo hasta finales de Octubre) porque se daban cuenta que esto del cambio de hora no se solucionaba el problema energético, creaba oyros y los beneficios relativos. Pero el problema de España es que tenemos OTRA hora de adelanto con respecto a la luz solar y al huso horario que le corresponde geográficamente. Lo que en verano son 2 horas de adelanto (mientras que los demás países es tan solo una). Curiosamente estudios realizados desde el extranjero determinanque en España se duerme una hora menos. Eso provoca a largo plazo cansancio y menos efectividad. Y esto no es contabilizado oficialmente. Que cierren los bares a las dos de la madrugada en vez de a medianoche, tiene su importancia. Tanto para los que están fuera como en sus propias viviendas aguantando el ruido callejero. Poner el reloj a su correcta hora no solo es natural sino más saludable y eficiente.