Las botellas de agua valdrán un euro en los aeropuertos españoles

Aena ha incluido en las licitaciones de tiendas de conveniencia y prensa y de máquinas expendedoras la obligación de vender botellas de agua a un euro. En el caso de las tiendas, las botellas ofrecidas a este precio deberán ser de 33 centilitros de capacidad, mientras en las máquinas expendedoras se deberán poder adquirir por un euro botellas de 50 centilitros.

Esta condición, impuesta tras las recurrentes quejas de los usuarios, será de obligado cumplimiento en todas las terminales aeroportuarias españolas. Por el momento, ya cumplen con el requisito 19 tiendas de conveniencia y prensa repartidas por siete aeropuertos, además de 134 máquinas de vending de 6 aeródromos.

A los establecimientos que ya cumplen esta normativa se van a añadir muy pronto otros 16 locales que se encuentran actualmente en licitación. En cuanto a las máquinas de vending, las bases de los nuevos concursos incorporan otra singularidad: al menos la mitad de la oferta de cada aparato debe corresponder a botellas de agua de 50 centilitros al precio de un euro.

En el aeropuerto de Barcelona-El Prat ya hay dos puntos de venta de agua a un euro, los restaurantes Pans and Company en la Terminal 1 y Dehesa de Santa María en la Terminal 2, aunque por su objeto comercial, al no ser tiendas de conveniencia y prensa, no están incluidos en la nueva norma. En el principal aeropuerto catalán hay también 46 fuentes (35 en la Terminal 1 y 11 en la Terminal 2). Precisamente, de nuevo a petición de los usuarios, Aena está estudiando ampliar el número de fuentes en los aeródromos españoles.