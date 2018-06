El Banco de España se opone al impuesto a la banca de Sánchez

El subgobernador del Banco de España, Javier Alonso, ha asegurado este viernes que el impuesto a la banca para financiar las pensiones que Pedro Sáchez propuso en la oposición encarecería el crédito, bajaría la remuneración de los depósitos y elevaría el cobro de comisiones porque las entidades trasladarían el coste de ese tributo a sus clientes. Podría pasar, ha añadido, que la fuerte competencia del sector hiciera que ese efecto no se produjese, pero entonces se vería afectada la rentabilidad del sector en un momento en que hay entidades en una situación apurada en ese aspecto. "No queremos volver a tener bancos con problemas", ha sostenido.

En un curso de la APIE en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), Alonso ha recordado que la banca española tiene una rentabilidad media sobre su capital del 6%, mientras que el coste que le supone captar ese capital está en el 10%. "Un banco que no gana dinero de forma recurrente es un banco que no es viable", ha advertido antes de aclarar que no pretendía afirmar que el impuesto a la banca provocaría directamente quiebras de entidades, sino que podría perjudicar al sector en un ámbito delicado.

Alonso también ha defendido que el problema de las pensiones tiene una dimensión tal que no se puede abordar con "aproximaciones parciales". "Se requiere una una visión de conjunto y no parece factible solucionar un problema de esa magnitud recurriendo a una sola figura impositiva sobre la que no se tiene experiencia", ha insistido.

El alto funcionario también se ha referido a su futuro en el puesto: "Me iré del Banco de España cuando sea lo mejor para el Banco de España, que no sé cuando será". Alonso lleva poco más de un año en el puesto, pero accedió al mismo como un candidato de transición tras la salida de Fernando Restoy al Banco de Pagos Internacionales y en espera de que cesase el gobernador, Luis María Linde, que hace unos días dejó el testigo a Pablo Hernández de Cos. Para sustituirle se están barajando varios nombres, como los de David Vegara y Margarita Delgado.