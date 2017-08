La banca rechaza el 82% de las reclamaciones por cláusulas suelo

La banca está rechazando el 81,9% de las reclamaciones de sus clientes afectados por las cláusulas suelo. Así se desprende de un estudio que ha realizado la asociación de consumidores Adicae a partir de una muestra de 1.549 perjudicados (sobre un total de 1,5 millones) de 39 entidades. En el 6,3% de los casos los bancos devolvieron el dinero cobrado de más, en el 5,8% propusieron una oferta rechazada y que la organización considera "engañosa", y en el 5,5% no contestaron.

La entidad con mayor porcentaje de rechazos es Ibercaja (96%). Por detrás se sitúan Caja Duero (88%) y Popular (75%). Adicae ha considerado que los resultados demuestran que existe un "boicot" de los bancos al mecanismo creado por el Ejecutivo. La organización forma parte de la comisión de seguimiento sobre las cláusulas suelo creada por el Gobierno y ha anunciado que presentará el informe al Banco de España, que preside dicha comisión. También lo entregará a los grupos parlamentarios, las instituciones de consumo, el Ministerio de Economía y el de Justicia.

Se trata de casos tramitados a través del sistema extrajudicial creado por el Gobierno para tratar de que la justicia no se colapsara. La iniciativa surgió tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que obligó a devolver el dinero cobrado de más desde el momento en que entraron en funcionamiento en los casos en que las cláusulas fueran declaradas nulas , y no desde mayo del 2013 como había determinado el Tribunal Supremo español. Sin embargo, no logró su objetivo y ha sido necesario dedicar tribunales provinciales específicos para tratar los casos.