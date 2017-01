La banca hará una aplicación de mínimos del decreto de cláusulas suelo

La banca se propone llevar a cabo una aplicación de mínimos del real-decreto de medidas urgentes sobre cláusulas suelo indebidas. Algunas entidades han dado ya la razón a las asociaciones de consumidores que critican el contenido de la propuesta de negociación extrajudicial aprobada por el Gobierno porque permite a los bancos actuar con discrecionalidad. De hecho, el Banc Sabadell ha sido el primero en anunciar que no va aplicar el decreto de ninguna forma, puesto que las cláusulas suelo que comercializó "son transparentes". En un comunicado, la entidad "se reafirma en el convencimiento de que sus cláusulas suelo son válidas y que ha actuado de acuerdo con la doctrina del Tribunal Supremo en el sentido de haber informado debidamente a sus clientes".

Pese a que el ministro de Economía, Luis de Guindos, destacó tras la reunión del Consejo de Ministros de este viernes que ha aprobado el decreto que los bancos deberá comunicar a todos los clientes con cláusula suelo -incluso a los que ya tienen créditos vencidos- que se abre el procedimiento extrajudicial, el banco catalán ha tomado la decisión de no aplicarlo. Otros bancos --BBVA, Popular, Cajamar, Abanca-- con cláusulas suelo no transparentes, apelarán a que ya han devuelto del dinero de acuerdo con la sentencia del Tribunal Supremo de mayo del 2013 y otra posterior del 2015. Por tanto, esperarán a que los propios tribunales les obliguen a devolver el dinero pagado de más antes del 2013 con el argumento de 'causa juzgada' no puede juzgarse dos veces.

EL BANCO PUEDE DECIR 'NO'

Según fuentes del Ministerio de Economía, las entidades financieras finalmente no tendrán que ofrecer al cliente una valoración económica de las cantidades que le corresponderían al afectado si el banco rechaza su solicitud. "Rotundamente no" deberá realizarse este cálculo de las cantidades cobradas indebidamente a los clientes si su entidad financiera no admite esta reclamación.

No extraña por tanto, que las entidades de consumidores y despachos de abogados que siguen el caso consideren que el decreto "tiene como principal objetivo establecer límites a favor del sector financiero a los efectos restitutorios", según pone de manifiesto el despacho Col·lectiu Ronda. Asimismo recuerdan que "el real decreto no obliga a la banca a devolver todo lo pagado de más", según destaca Arriaga y Asociados.

Pero si deja a su criterio actuar de forma justa con el cliente. En el sector se da por hecho que sí habrá bancos que lo hagan, en este sentido se menciona a Bankia, entidad que ya acumula experiencia por lo que se refiere a la reclamación judicial por las preferentes. Esa entidad ya dio a conocer que las costas judiciales que tuvo que pagar en ese proceso incrementó entre un 30% y un 40% su factura judicial. En este sentido se entiende que la posibilidad de tener que para las costas hará que las entidades se avengan a negociar.