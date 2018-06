Baja el número de huelgas, pero aumentan las horas de trabajo perdidas

Un total de 17.617.992 trabajadores han participado durante los cinco primeros meses del 2018 en 261 huelgas en toda España, lo que ha conllevado la pérdida de 7.572.400 horas no trabajadas, según los últimos datos publicados por la CEOE este martes. La patronal española de la gran empresa señalan que el número de huelgas ha descendido el 34%, en comparación con el mismo periodo del año anterior; lo que no se ha traducido en menos horas laborales no trabajadas, sino, al contrario, en un aumento de estas del 66,6%.

Los últimos episodios del contexto político en toda España son los causantes a los que la CEOE atribuye esta evolución diferencial respecto al año anterior y señala directamente a la primera huelga general de mujeres del pasado 8 de marzo, a las protestas derivadas de la aplicación del artículo 155 en Catalunya o a las protestas feministas tras conocerse la sentencia de "La Manada".

Si se observa los datos derivados estrictamente de conflictos laborales, el número de horas de trabajo pérdidas ha disminuido en el 29,2% en los cinco primeros meses del 2018. Si en mayo del 2018 se han perdido un total de 1.302.642 horas, en el mismo periodo del 2017 se habían dejado de trabajar 1.840.044 horas. Una cifra que, a su vez, está lejos del máximo histórico reciente de los meses de mayo, que se situó en el 2009 en 5.340.340 horas perdidas.

En mayo la patronal contabiliza un total de 44 huelgas en toda España, en las que participaron directamente 36.442 trabajadores y provocaron la pérdida de 1.089.196 horas laborales. Cifra que la CEOE tasa como el 0,05% del total de horas trabajadas por el conjunto de empleados en mayo.

Madrid y Barcelona, las ciudades más huelguistas

Madrid es hasta la fecha la provincia que ha concentrado mayor número de protestas en forma de huelga, con un total de 34 en lo que va de año. Seguida de cerca por la provincia de Barcelona, con mayores protestas en abril y mayo y que en los cinco primeros meses suma un total de 32 huelgas.

No obstante, la comunidad autónoma donde se han producido más huelgas ha sido Andalucía, con 12 huelgas en mayo y un total en los primeros cinco meses de 48.

Los servicios, el sector más reivindicativo

El sector que más activo ha estado a nivel de protesta laboral durante estos cinco meses del 2018 ha sido el de la categoría de 'otros servicios', que englobla actividades diversas del tercer sector. En total ha vivido 42 huelgas, seguido de cerca por el sector del metal, que ha protagonizado un total de 37 huelgas. En mayo, no obstante, el sector donde más protestas se produjeron fue el de transportes, con un total de 7 huelgas.