Apple pagará este año los 13.000 millones que debe a Irlanda

El Ministerio de Finanzas irlandés confirmó ayer que Apple completará a final del próximo septiembre el pago de los 13.000 millones de euros que se ahorró por las ventajas fiscales ilegales concedidas por el Gobierno de Dublín. En un comunicado, las autoridades irlandesas indicaron que el gigante tecnológico estadounidense efectuará a partir de mayo «ingresos significativos» en un fondo fiduciario gestionado por cuatro entidades financieras independientes. «Está previsto que se recuperará todo al final del tercer trimestre del 2018», agregó la nota.

El ministro irlandés de Finanzas Paschal Donohoe, informó el martes de que su Gobierno y Apple han firmado un «detallado acuerdo legal» para facilitar la devolución de los 13.000 millones de euros, más intereses, aunque volvió a reiterar que no se le concedieron ventajas fiscales.

La Comisión Europea determinó en el 2016 que Apple obtuvo «ayuda ilegal» de Dublín, pues le permitió pagar un impuesto de sociedades del 1%, frente al 12,5% que se aplica al resto de empresas. El Gobierno irlandés rechazó esas conclusiones y la CE se vio obligada a presentar en octubre del 2017 una denuncia judicial contra Dublín por no recuperar los citados 13.000 millones.

Mientras el caso se tramita en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Ejecutivo irlandés se ha visto obligado a establecer un fondo fiduciario independiente. Esta cuenta especial, establecida en proceso de licitación, tal y como establece la normativa comunitaria, tiene como objetivo la salvaguarda del dinero y la gestión de las futuras operaciones de inversión. Este fondo, gestionado principalmente en euros, llevará a cabo inversiones de bajo riesgo, con el objetivo de preservar la máxima cantidad del capital. Sus gestores son The Bank of New York Mellon (Sucursal de Londres), Amundi, BlackRock Investment Management Limited y Goldman Sachs, según anunció el Ministerio de Finanzas irlandés el pasado marzo.