Apple lanza el plan de estudios Everyone Can Create para potenciar la creatividad

Apple ha anunciado nuevos programas diseñados para impulsar la creatividad de los estudiantes y ayudarlos en el aprendizaje. Everyone Can Create es un plan de estudios gratuito en el que los profesores pueden integrar el dibujo, la música, el vídeo y la fotografía en el temario de cualquier asignatura. Este plan se une a la iniciativa Programación para Todos como otra oportunidad para los educadores de despertar el interés de los alumnos.

Everyone Can Create trabaja de manera eficiente con los dispositivos de Apple y, en concreto, con el último iPad de 9,7 pulgadas y el Apple Pencil, disponibles a un precio reducido para centros educativos y que se caracterizan por dar acceso a potentes apps integradas y gratuitas como Pages, Numbers, Keynote, GarageBand, Clips e iMovie.

TAREAS

Apple también lanza la app Tareas que ayuda a los profesores a asignar deberes y ver el progreso de los alumnos. Tareas complementa el trabajo de la app Aula.

“La creatividad aumenta el nivel de implicación de los alumnos, y estamos encantados de ayudar a los profesores a hacer las clases más creativas”, señala Philip Schiller, vicepresidente senior de Marketing Mundial de Apple.

Tareas y las apps que la utilizan, proporcionan a los educacores más información sobre el progreso de sus alumnos, así pueden adaptar su método de enseñanza a las necesidades y las aptitudes de cada uno. Los profesores pueden utilizar Tareas para comprobar el rendimiento de los estudiantes de un vistazo, saber qué actividades están realizando en las aplicaciones y ver cuál es su progreso en los diferentes trabajos.

RECURSOS INNOVADORES

Everyone Can Create es una colección gratuita de recursos y guías docentes para profesores que también hace posible a los estudiantes expresarse, desarrollar y descubrir nuevas habilidades.

Se ha diseñado con la colaboración de docentes y profesionales e incluye guías para profesores y estudiantes, lecciones, ideas y ejemplos para desarrollar la creatividad y habilidades comunicativas en asignaturas como lengua, matemáticas, ciencia e historia. Por ejemplo, los alumnos pueden usar la cámara integrada del iPad para aprender sobre los fractales, o el Apple Pencil y apps como Tayasui Sketches para estudiar la simetría.

Está previsto que esta primavera, las tiendas Apple Store empezarán a impartir Everyone Can Create dentro de las sesiones habituales para profesores de Today at Apple.