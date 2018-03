Amazon obliga a trabajar el fin de semana tras la huelga

Los sindicatos denuncian que Amazon ha notificado a varios de sus trabajadores del centro logístico de San Fernando de Henares (Madrid) que deben acudir el próximo sábado a realizar un nuevo turno, con el fin, sospechan, de compensar las horas perdidas durante los dos días de huelga. “Buscan aminorar en los resultados de actividad el éxito de la huelga”, afirma Ana Berceruelo, delegada sindical de Comisiones Obreras.

El artículo 26 del todavía vigente convenio de empresa de Amazon en San Fernando de Henares dispone que la empresa, de modo presencial y con un mínimo de cinco días de antelación, puede solicitar a los trabajadores que realicen turnos extraordinarios sobre una bolsa de hasta 150 horas anuales. Desde el Comité de Empresa denuncian que a varios trabajadores ya se les notificó esos turnos el pasado domingo y lunes para el próximo sábado. Con el objetivo, según denuncian, de recuperar las horas y actividad perdidas durante estos dos días de huelga.

Una práctica que, si bien legal y recogida en el convenio, consideran que “atenta contra el derecho de huelga”, en palabras del presidente del Comité de Empresa y miembro de la CGT, Moisés Fernández Rico. Los sindicatos están poniendo en manos de sus servicios jurídicos los casos para ver la empresa incurre en una ilegalidad tanto por esa vía como para aquellos que los turnos del sábado supongan una vulneración del derecho de descanso al acumular seis días seguidos de trabajo.

Segundo día de seguimiento "masivo"

El 95% de la plantilla del centro logístico de Amazon en San Fernando de Henares ha secundado la huelga en el segundo y último día de protestas que vive la planta más grande en España del gigante del comercio electrónico, según coinciden diversos sindicatos. En la jornada del miércoles los sindicatos calificaron el seguimiento de “masivo”, en condiciones similares a las del jueves, sobre una plantilla de 1.100 trabajadores fijos y 900 temporales y con un “paro total” de los pedidos en Madrid.

La empresa, por su parte, tampoco ha querido facilitar en esta segunda jornada de paros datos de seguimiento, ni afectación de los pedidos y se reitera en su propuesta de nuevo convenio colectivo. Amazon pretende subscribir las condiciones laborales de sus trabajadores al convenio provincial de Logística de la Comunidad de Madrid.

Una transición del convenio de empresa que actualmente rige que la empresa cifra en un aumento de las condiciones salariales de entre el 1,6% y el 5,6% en los salarios. Además de complementos como seguro médico privado o cursos de formación subvencionados.

Por su parte, los sindicatos denuncian que dichos cálculos son una “falacia”, ya que sólo se aplicarían a los nuevos contratados y durante un periodo de seis meses. A lo que cabría añadir un descenso en la remuneración de, entre otros, pluses por nocturnidad o horas extras.

Amenazas de protestas coordinadas en toda Europa

Los sindicatos coinciden en que el seguimiento de los dos días de paro “ha superado las expectativas” y esperan que sirva para que Amazon se siente a negociar. “Si no lo hacen, comenzaremos a trabajar con otros centros de toda Europa para coordinar acciones de protesta, que eviten que Amazon pueda amortiguar los efectos de la huelga derivando actividad a otros centros”, afirma Fernández Rico.

Una línea estratégica que los trabajadores ya han explorado en este conflicto, al conseguir que sus homólogos del sindicato Ver.di de Bad Hersfeld (Alemania), trabajaran a ritmos habituales para no asumir los excedentes de actividad derivados de Madrid. No así los del centro de El Prat de Llobregat, que no disponen de representación sindical y que, según fuentes sindicales de Amazon en Catalunya de otras plantas, han trabajado esta semana a un ritmo de “máxima intensidad”.