Amazon Go: largas colas en el súper sin colas

Amazon ha abierto este lunes al público Amazon Go, el que han publicitado como el primer súper sin cajeros ni colas del mundo. El establecimiento, que estaba en pruebas para los empleados desde diciembre del 2016, está en la sede de la empresa en Seattle (EEUU).

Pero, como en muchas otras ocasiones, la publicidad que ha hecho la empresa sobre esta tienda ha sido engañosa, puesto que las personas que se han acercado a comprar al súper de forma presencial han tenido que hacer largas colas, como ha señalado Ryan Petersen, fundador de la empresa de transportes Flexport.com. "Estoy en Seattle y hay cola para comprar en el supermercado cuya premisa es que no tendrás que esperar haciendo cola", ha escrito este mismo lunes en Twitter.

I’m in Seattle and there is currently a line to shop at the grocery store whose entire premise is that you won’t have to wait in line. pic.twitter.com/fWr80A0ZPV