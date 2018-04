Amazon se desploma en bolsa por culpa de Trump

No para. El presidente de EEUU, Donald Trump, ha insistido en que tomará medidas que afectarán a Amazon, a la que acusa de aprovecharse de forma ventajosa repecto a la competencia de la red de Correos del país, a través de la que realiza la entrega de sus pedidos.

Las acciones del gigante del comercio 'on line' se han desplomado de nuevo durante la sesión como consecuencia de estas amenazas que Trump no ha concretado, con un retroceso que ha superado el 6%. "Pierden una fortuna (Correos) y esto se cambiará. También, los comerciantes que pagan sus impuestos cierran sus tiendas por todo el país ... no son las mismas reglas de juego", sentencia en un tuit, el canal de comunicación que más emplea el mandatario de EEUU.

Only fools, or worse, are saying that our money losing Post Office makes money with Amazon. THEY LOSE A FORTUNE, and this will be changed. Also, our fully tax paying retailers are closing stores all over the country...not a level playing field!