Amazon abre la entrega gratis en un día de un millón de productos

Amazon da un paso más allá para ofrecer servicios que faciliten la vida de sus clientes. Si hasta ahora ofrecía el envío gratuito con recepción el día siguiente (incluso en dos horas en una parte del catálogo con Amazon Prime Now), ahora ha ampliado sus servicios con la entrega gratis el mismo día de la gran mayoría de sus productos. Eso sí, de momento solo será en Barcelona y cercanías (una veintena de poblaciones en total) y en casi toda la comunidad de Madrid.

La entrega rápida es una de las claves del éxito de las firmas de comercio electrónico. El consumidor está cada vez menos dispuesto a esperar varios días a recibir los productos que adquiere en internet, y la tendencia del sector es acortar el máximo el tiempo que transcurre desde que se hace clic en pagar y que el mensajero llama al timbre de casa. Amazon lo sabe, y apuesta desde hace tiempo por las entregas rápidas. Empezó sirviendo de forma gratuita (para sus clientes suscriptores) las compras al día siguiente. Y, ahora, ha estrenado la entrega el mismo día.

La Entrega hoy es también gratuita para todos los clientes de Amazon Prime (cuya suscripción cuesta 19,95 euros al año) en todos los pedidos que superen los 29 euros (en el momento de comprar el artículo el cliente debe seleccionar la opción Entrega hoy; en caso de que no esté disponible esa opción es que ese producto no puede entregarse el mismo día). De no superar esa cantidad, el pedido podrá recibirse al día siguiente gratis o el mismo día por 5,99 euros.

El servicio está disponible para un millón de artículos, alrededor de la mitad del catálogo total que la firma puede entregar en un día (dos millones de productos). Y, para recibirlos durante la jornada, las compras deberán realizarse «durante la mañana» (depende del producto), y se recibirán en casa entre las 18:30 y las 22:00. Es posible gracias a los actuales centros logísticos, más cerca de las ciudades y a acuerdos con empresas repartidoras.