Alerta financiera mundial por las caídas en bolsa de grandes bancos

Las señales de alarma financiera vuelven a sonar con fuerza. La consultora británica Absolute Strategy Research ha emitido un informe en el que avisa de que hay evidencias en el mercado de que una quincena de grandes entidades mundiales, encabezadas por el Deutsche Bank, pueden provocar tensiones financieras a escala global.

El motivo de esta alerta no es otro que la caída en bolsa acumulada durante la primera mitad del año, en una época de supuesta bonanza. La supuesta buena situación, precisamente, hace que no se preste alerta a esos signos (teoría de los cisnes negros), ha advertido la firma.

Son 14 bancos y dos aseguradoras las que están en tendencia bajista, con pérdidas de más del 20% de su valor en los últimos seis meses. La situación más alarmante es la del Deutsche Bank, que desde que comenzó el año acumula un descenso de casi el 50%.

No es el único que presenta señales de alarma. El grupo financiero con sede en Finlandia Nordea y el banco chino ICBC, con caídas de casi el 30%, también preocupan. Otras entidades en la lista son Unicredit, ING, Crédit Agricole, Société Générale, el Santander, BNP Paribas, UBS, Banco Agrícola de China, AXA, Mitsubishi UFJ Financial Group, Bank of China, Credit Suisse y Prudential Financial.

Para Ian Harnett, director general de estrategia de Absolute Strategy Research, "el origen del problema podría estar en un cambio en las condiciones de liquidez mundial", y debido a la dependencia de esas entidades del dólar, y con menos dólares en circulación, hay claros signos de tensiones financieras globales, afirmó al 'Financial Times'.