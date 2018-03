Los ahorradores se pasan al riesgo en busca de rendimiento para su dinero

Hasta no hace mucho tiempo el Tesoro Español todavía anunciaba sus valores con la intención de que los particulares invirtieran en ellos. Ahora no tendría mucho sentido que la financiera pública hiciera ostentación de letras o obligaciones con intereses negativos en las que los ciudadanos depositaran sus ahorros. Entre una situación y otra se produce una acusada bajada de los tipos de interés que ha acabado por implantar un nuevo paradigma en la inversión en España: el riesgo --tablero de juego de los inversores, profesionales y no profesionales-- ha dejado de ser una opción prohibida para los ahorradores conservadores.

Hay dos categorías de los fondos de inversión que gestiona el sistema financiero español cuya evolución explica de forma abreviada el vuelco que ha dado esta industria en los últimos años. Los fondos globales, aquellos en los que el gestor decide la cartera en cada momento y que suelen tener una proporción de renta variable alta, tenían un patrimonio de 4.764 millones de euros en el 2013, pero cerraron el 2017 con un volumen de 35.374 millones. Se han multiplicado por 8,5 veces- Por contra, los fondos garantizados de renta fija -que preservan el capital y asocian su rentabilidad a la deuda pública-- llegaron al principio de la recuperación con un patrimonio de 31.844 millones, pero cerraron el 2017 con un volumen de 5,51 millones, casi seis veces menos.

Dicen los expertos que la actual situación del mercado de inversión es consecuencia del 'Quantitative Easing', la política de tipos de interés negativos, acompañada por la facilidad de crédito de los bancos centrales. "Esa situación ha tenido una gran presión sobre la cuenta de resultados de los bancos, que no se puede resistir a perpetuidad, así que han tenido que dar opciones a sus clientes para activar el negocio", explica Cirus Andreu, director general adjunto de Banc Sabadell, responsable de gestión de activos.

Estadísticas del mercado

El recorrido por la evolución del principal instrumento de ahorro/inversión de este país --con un récord de 262.876 millones de euros invertidos al cierre del pasado año, bastante por encima de los máximos del 2006 (254.322 millones)-- muestran el cambio de mentalidad de las posiciones conservadoras. Se muestra en las estadísticas de Inverco, pero también en la práctica diaria de los gestores. "CaixaBank tiene una mayor volumen de inversión en instrumentos de renta variable que la mayoría de las gestoras. De hecho se ha producido una trasvase de fondos de renta fija a los de renta variable es estos últimos años", explica Víctor Allende, director ejecutivo de Banca Privada de esa entidad financiera.

Y en cierta medida, es porque también en Catalunya la diversificación de la inversión es mayor. "Si lo miramos en actitud ante el riesgo también vemos que si cogemos la tipología de fondos con más exposición a los mercados –mixtos, globales, renta variable y retorno absoluto—también esta tipología es mayor en Catalunya que en el conjunto del sistema", detalla David Vallmitjana, responsable comercial de la gestora de fondos del BBVA. "Estas cuatro tipologías de fondos en Catalunya representan el 74% del patrimonio que gestionamos, mientras que a nivel de banco el porcentaje es mucho menor", agrega.

Peso de Catalunya

"Este año llevamos ya un 6% de crecimiento de suscripciones netas respecto del año pasado, 1.940 millones en Catalunya, que representa casi un 43% de todo lo que ha vendido el banco en fondos de inversión. El peso que ha tenido Catalunya en la banca comercial del BBVA ha sido espectacular", precisa Vallmitjana. No es casualidad que la primera entidad por volumen de patrimonio en fondos de inversión sea de origen catalán: Caixabank acumulaba 43.996 millones de euros a finales del 2017, aunque es cierto que registró una cierta ralentización en su crecimiento porque hubo salidas de determinados productos. "En el 2016 crecimos mucho con las dos modalidades del Fondo Renta Euríbor, con los que llegamos a captar 5.000 millones y durante el 2007 alcanzaron su objetivo de rentabilidad, con lo que recomendamos a la salida a los clientes", explica Allende.

El Sabadell ha doblado el volumen de activos gestionados en los últimos cinco años, hasta acercarse a los 20.000 millones de euros y en esa evolución los fondos de renta variable tienen mucho que ver. Es más, esa tendencia se ha mantenido en momentos de inestabilidad como los registrados este año. en enero subió el mercado y bajó en febrero: "Se han ido los ahorradores del riesgo? La respuesta es no", comenta Andreu. "Es muy indicativo de que el cambio de paradigma es real", agrega.