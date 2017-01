Los afectados por las cláusulas aceleran las reclamaciones ante los bancos

¿Quién tiene prisa por dar una solución a lo que se ha cobrado de más por las cláusulas suelo? Los bancos no. El mes de plazo que les otorga el decreto aprobado por el Gobierno el pasado viernes no ha hecho que se apresuren en establecer el dispositivo para resarcir a los afectados. Sin duda, ha sido estos quienes se han movilizado para dar curso a sus reclamaciones. Las entidades financieras afirman que no ha habido colas en las oficinas el primer día en el que los clientes podían presentar su reclamación. Y es posible que haya sido así, ya que las verdaderas aglomeraciones se han producido en losdespachos de abogados que defienden demandas colectivas e individuales contra la banca por este asunto. Las entidades financieras reconocen que no se han dado prisa en poner en marcha el dispositivo. "Primero hay que tomar la decisión de cómo hacerlo", han comentado fuentes bancarias. Los bancos han reconocido ante la CNMV que lass provisiones para hacer frente al pago de las cláusulas supera los 2.000 millones de euros

"Desde que se dio a conocer la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) no ha habido ningún día en el que hayamos recibido más solicitudes de iniciar el proceso de reclamación", ha reconocido a este diario Jose María Ruis de Arriaga, socio del despacho de abogados Arriaga y Asociados. "Al menos hemos tenido un millar de consultas en todas las delegaciones y se han iniciado al menos 700 reclamaciones", ha agregado.



No le va a la zaga el despacho Colectivo Ronda, que desde el día 22 tiene colgado en su web un formulario de reclamación para presentar a la banca. "En diciembre, lo s usuarios de habían bajado más de 6.500 formularios de reclamación. Y en esta última semana, la cifra puede ser similar", ha comentado Oscar Serrano, abogado del despacho que coordina las reclamaciones de los clientes. "El procedimiento con ese formulario es enviar un 'burofax' al banco o presentar el escrito en ventanilla", ha comentado. Algo que los clientes de la banca ya han estado haciendo en los últimos días.

RECOGER RECLAMACIONES



"En nuestro caso, la directriz es que si se presenta un cliente con una reclamación se recoja, pero nada más", ha explicado fuentes del BBVA, una de las entidades con más cláusulas suelo tiene. Pero no ha puesto en marcha ningún despliegue especial, en tanto que considera que ya ha devuelto el dinero cobrado de más, de acuerdo con la sentencia del Tribunal Supremo de mayo del 2013. Esta entidad prefiere acogerse a lo que puedan determinar los tribunales en los casos en los que se haya presentado demanda reclamando los intereses cobrados de más con anterioridad a la sentencia del Supremo. Su argumento es que causa juzgada no se vuelve a juzgar. Se trata de un criterio que no comporten los despachos de abogados. "La única sentencia que se conoce --una de la Audiencia de Pontevedra del 11 de enero-- sobre intereses anteriores al 2013 en un caso ya juzgado da la razón al cliente, con lo que el argumento de los bancos no se sostiene", afirma Serrano.

Cajamar y Abanca, también afectadas por el fallo del 2013, se amparan en el mismo criterio y el Popular, por un sentencia posterior del Supremo, defienden el mismo argumento. El Popular ha destacadoi que dará cumplimiento al decreto analizando "las circunstancias que afecten a cada cliente, revisando caso a caso y dando la solución que corresponda a cada uno de ellos. El Sabadellya anunció el viernes que no aplicaría el decreto. Fuentes sindicales han destacado que no se habían recibido instrucciones de la dirección.

Tampoco CaixaBank ha dado detalles sobre cuándo y cómo pondrá en marcha el dispositivo. La entidad que preside Jordi Gual, también es de las que más cláusulas suelo tienen procedentes de las cajas absorbida durante la reestructuración del sector. Decidió suprimirlas hace un año y medio, pero aún no ha devuelto lo cobrado de más. Tampoco ha recibido una sentencia en la que se determine su falta de transparencia.

ATENDER RECLAMACIONES



El único banco que ha reconocido que estudia el dispositivo que pondrá en marcha es Bankia. La entidad pública señaló que tampoco ha registrado una avalancha de reclamaciones en esta jornada, puesto que durante los últimos meses los clientes ya se han personado en la entidad. A los que clientes que acuden a las oficinas les pide los datos con el propósito de avisarles en cuanto tenga el procedimiento preparado, han destacado fuentes del banco. Se reconoce, eso sí, que en cuanto se tome la decisión, el mecanismo operativo se establecerá en una semana.

Abogados y consumidores aconsejan a los clientes ser proactivos en la reclamación, puesto que considera que el decreto da demasiada discrecionalidad a la banca. "El hecho de que no estén obligados a poner por escrito lo que han cobrado de más a los clientes da una idea de que el decreto está hecho para que no se tenga que cumplir", ha comentado José María Ruiz de Arriaga.