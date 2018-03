El 58% de españoles que hace horas extras no las cobra

El 58,7% de los españoles que realiza horas extras no obtiene ninguna retribución económica por realizarlas, el 46,4% no consigue ninguna compensación y casi un 13% solo obtiene descansos por trabajar horas de más, según un estudio de Adecco e Infoempleo. En cambio, casi el 31% reconoce que la empresa sí paga las horas que ha trabajado y el 10,5% de los trabajadores afirma contar tanto con la opción de retribución de horas extras como con la compensación con descansos.

No obstante, el informe pone de relieve que solo un 39% de los españoles trabaja más horas de las acordadas previamente. Por otro lado, también asegura que casi la mitad de los trabajadores en España siente que no se valora su trabajo lo suficiente en su empresa. Adecco afirma al respecto que quizá la sensación de falta de reconocimiento se debe a que más de la mitad cree que su puesto de trabajo no es acorde a su cualificación.

En concreto, el 51,2% de los españoles cree que su empleo está por debajo de su formación, mientras que el 47,1% considera que hay equilibrio entre su cualificación y su puesto de trabajo. La mayoría de los trabajadores (66,7%) está contento con su trabajo, aunque el 41,1% reconoce estar buscando un nuevo empleo porque sus condiciones laborales no son las que desea.

Por otro lado, más del 24% no está satisfecho con su trabajo. De esta cifra, el 18,9% afirma estar en búsqueda activa de otras oportunidades laborales y un 3% dice que su trabajo ya no le gusta y quiere dar un giro a su carrera.

A la hora de apostar por cambiar de empleo, el salario es la razón que más pesa, según el 58,7% de los españoles encuestados. Por detrás, le siguen el desarrollo profesional, la conciliación o el horario de trabajo.