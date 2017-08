Zidane: "Si pensamos que va a ser más fácil sin Neymar, nos equivocamos"

Zinedine Zidane ha confirmado este sábado que ha renovado por tres años como entrenador del Real Madrid en vísperas de disputar la Supercopa de España contra el Barcelona. Un factor motivante más para él y su plantilla con el objetivo de levantar el segundo título de la temporada tras la conquista de la Supercopa de Europa ante el Manchester United. El técnico blanco cuenta con Cristiano Ronaldo para el partido de mañana en el Camp Nou y, aunque no ha querido confirmar su titularidad, ha reiterado que está en perfectas condiciones para jugar.



Ronaldo, Bale y Kovacic, durante el entrenamiento de este sábado / PACO CAMPOS (EFE)

“Veréis mañana, pero lo que puedo decir es que estamos todos bien, todos perfectos física y mentalmente. Todos quieren jugar y eso es bueno. Cristiano está listo, está muy bien. Lleva cinco o seis días con nosotros, pero físicamente ha trabajado muchísimo en sus vacaciones y está ya listo para jugar”, ha dicho el técnico blanco, que no puede contar con Modric por el partido de sanción que arrastra desde la última Supercopa que disputó el Madrid, contra el Atlético hace tres años.

Valor añadido

Si la BBC está en la formación titular, será seguramente Isco quien entre el en el centro del campo ante un Barcelona que, a su juicio, no es menos sin Neymar. “El que juegue por él lo va a hacer bien. No lo va a hacer como Neymar porque es muy bueno, pero estoy seguro de que lo va a hacer muy bien, perfecto para el Barcelona. No hay muchos como Neymar… Para nada el Barça es más débil sin él, al contrario. Ha habido cambios, pero el Barça es el Barça, su idea de juego no va a cambiar. Sin Neymar no es lo mismo, no pueden encontrar a otro como él, pero habrá otro que lo va a hacer bien. Si pensamos que va a ser más fácil, nos equivocamos”, ha afirmado Zidane, que ha admitido que el hecho de que el conjunto azulgrana sea el rival en esta Supercopa da más valor el trofeo.

“Es la Supercopa de España, tiene un valor especial, pero contra el Barcelona sabemos que es algo más. Es seguramente el mejor rival, pero para mí no cambia nada… Lo estamos haciendo bien, pero no significa nada. Esto es el día a día, es otro partido, otro trofeo y vamos a intentar hacer lo máximo para intentar ganar allí. La suerte que tengo es que tengo una plantilla extraordinaria”, ha añadido el preparador madridista, que no ha dado la plantilla por cerrada, pero se ha mostrado satisfecho con seguir contando con lo que tiene a sus órdenes: “Sabemos cómo es el fútbol. Hasta el día 31 puede pasar de todo, pero estoy muy contento con mi plantilla y no quiero cambios”.



Modric, que no jugará por sanción, durante el entrenamiento de este sábado / PACO CAMPOS (EFE)

Objetivo, ganarlo todo

También está muy contento por su renovación por tres años, aunque ha asegurado que todo seguirá dependiendo de los resultados. “No significa nada. Puedes firmar por diez o veinte años, pero sé dónde estoy, lo que tengo que hacer y ya está. El Madrid y yo no vamos a discutir nunca… Estoy muy contento por esta confianza que el club ha depositado por haber trabajado muy bien, no solo yo sino todo mi 'staff' técnico. Mis objetivos son los mismos, ganar todos los partidos y todos los títulos posibles. Lo bueno es que disfrutamos de este trabajo y queremos que continúe así en el futuro”, ha manifestado el técnico francés.