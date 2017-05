Zidane pone el reloj a cero ante el Atlético

Como si fuera la primera vez que se encuentran en Europa y sin rebobinar para repasar las victorias más recientes en las dos finales de Champions en el 2014 y el 2016 y la de cuartos de final, en el 2015. Así quiere Zinedine Zidane afrontar la ida de las semifinales ante su vecino de la capital. El técnico francés pide no pensar que hay un partido de vuelta, como si la cita de mañana martes en el Bernabéu (20.45 h, Antena 3) se tratara de una final al estilo de las de Lisboa y Milán.

“Tenemos que pensar que no hay vuelta. No puedes pensar en eso ni en lo que pasó. Lo que pasó, pasó. Ha sido positivo para nosotros y a ellos no creo que les pese. Van a hacer todo lo posible por pasar”. Ese es el pensamiento de Zidane antes de encarar la cita más importante de la temporada ante un rival al que no vencen en el Bernabéu desde el 2012.

PORTERÍA A CERO

Con el precedente del 1-1 en el último partido de Liga en el feudo blanco, el Madrid es consciente de la necesidad de dejar la portería a cero, algo que solo ha hecho en dos de los últimos 20 partidos. No lo ha hecho en ninguno de los partidos de esta Champions, en la que ha encajado 15 tantos por 5 el Atlético. Muy diferente es el número de goles a favor: 28 el equipo blanco, el más goleador de la competición, por 13 del equipo de Simeone.

“Es cierto que nos cuesta dejar la portería a cero. Intentaremos evitar que el rival nos complique las cosas, aunque creo que nunca lo vamos a evitar porque es parte del fútbol y los equipos tienen sus armas. Las tiene el Atlético, que lleva cuatro o cinco años a un gran nivel. Nunca baja los brazos y siempre nos mete en dificultades. Le conocemos muy bien y sabemos que tenemos que jugar perfecto”, admite Zidane.

LOS LATERALES, LA CLAVE

El técnico francés es consciente del buen momento por el que pasan sus dos laterales. Marcelo, que marcó el tanto del triunfo ante el Valencia, suma 11 asistencias, mientras que Carvajal se queda en 10. Por ahí quiere explotar el equipo blanco buena parte de sus opciones ante el Atlético. “Marcelo es un jugador fundamental. Está en el mejor momento de su carrera. No vive del pasado y siempre quiere más”, ha apuntado el entrenador del conjunto blanco.

Mientras, Carvajal, que suma 15 derbis ante el Atlético, también apuesta por no repasar los anteriores enfrentamientos ante el Atlético. “Si les pesa a alguien, que sea a ellos”, afirma el canterazo. El lateral derecho prevé un partido igualado, “con muy pocas ocasiones y que se decidirá en pequeños detalles”. También ha opinado de Isco, que tiene todas las papeletas para ser titular. “Es un jugador diferente. Es fantasía pura cuando tiene la pelota”, ha declarado el lateral madridista.