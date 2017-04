Zidane: "Nos equivocamos si pensamos que el Barça llega tocado"

Con Neymar o sin él, Zinedine Zidane está convencido de que el Barcelona será un rival temible en el Bernabéu, nada afectado en el campo por el palo anímico que le pudo suponer la eliminación de la Champions el miércoles pasado. "Si pensamos que vienen tocados, nos equivocamos", ha dicho el técnico blanco, que finalmente podrá contar con Bale, aunque no ha desvelado si le utilizará como titular.

"Como en cualquier campo, el Barça no va a tener una presión particular por jugar en el Bernabéu. Sabemos que para ganar tenemos que hacer un partido grande", ha añadido el entrenador del Madrid, que "para nada" piensa que tendrán la Liga ganada en caso de victoria. "Es un partido más, pero faltan siete todavía. No es un partido decisivo pase lo que pase. Nos faltan siete finales. Todos son importantes y ahora pensamos en el de mañana. En cualquier caso, no es decisivo", ha insistido Zidane, que no considera tampoco favorito a su equipo.

FAVORITISMO

"No somos favoritos. La gente de fuera sí lo puede pensar así, pero nosotros vamos a jugar contra un gran equipo, lo sabemos y vamos a prepararlo muy bien, nada más", ha señalado el entrenador madridista, que no se ve afectado por una carga excesiva de presión cara a su primer clásico en el Bernabéu: "La presión siempre la tenemos, pero al mismo tiempo no es una presión mala. Es un partido importante y nada más... No estoy especulando con lo que pueda hacer el rival. Estamos aquí para dar el máximo. Técnicos, jugadores, afición... Estamos muy convencidos de lo que estamos haciendo. Vamos a jugar contra un rival muy bueno y que en cualquier momento te puede meter en dificultades. Estamos en nuestro campo y vamos a intentar con nuestra afición, que siempre ha ayudado a nuestro equipo, hacerlo muy bien".

NEYMAR

No se ha querido pronunciar, por otro lado, sobre la posibilidad de que Neymar pueda jugar finalmente el clásico. "No sé, no es mi asunto. No es de mi competencia y vamos a ver lo que va a pasar. Nos vamos a enfrentar al equipo que venga y nada más", se la limitado a decir Zidane al respecto.