Zidane arropa a Navas y Benzema

Nadie esperaba otra cosa. Zinedine Zidane ha dado su respaldo más absoluto a Keylor Navas y Benzema, señalados como los grandes culpables de la derrota del Madrid en el Sánchez Pizjuán el domingo. También ha intentado justificar su decisión de no hacer más que un cambio, pese a que quedó claro que el Sevilla llegó mucho más entero al tramo decisivo del encuentro.

“Veo muy bien a Keylor esta temporada. Claro que se puede pedir más siempre, al portero y a todos. Estuvimos 40 partidos sin perder por algo y él estaba ahí, si yo no equivoco. Kiko Casilla y Rubén están también muy bien. No hay que darle ninguna vuelta más a todo eso”, ha dicho en rueda de prensa Zidane tras el último entrenamiento de preparación para el partido de ida de los cuartos de final de la Copa del Rey, este miércoles en el Bernabéu (21.15 horas, beIN).

SOLO RUMORES

No ha tenido más remedio, sin embargo, que volver sobre el tema de la portería ante la insistencia de los periodistas, que le han sacado a colación los nombres de los posibles nuevos inquilinos para la portería blanca la temporada que viene, empezando por Courtois, el actual guardameta del Chelsea.

“Son solo rumores. Nosotros nos concentramos en lo que hacemos este año. Lo que va a pasar el que viene no me interesa. Keylor es el portero del Madrid y lo está haciendo bien. Kiko y Rubén, también. No es que quiera convenceros a vosotros. Estamos en el mismo camino, los tres están trabajando bien y vamos a seguir así”, ha afirmado el entrenador madridista, que tampoco ha dudado a la hora de arropar a Benzema: “¿No puede Karim perder un balón en el centro del campo? Los jugadores no pueden hacerlo todo bien en 90 minutos, pero todos. No fue solo la pérdida de un balón, sino también otras cosas mucho antes. Tuvimos cinco minutos… y siempre hay que estar metidos en el partido. Hasta que pite el árbitro puede pasar de todo”.

Zidane ha reiterado que la dinámica de trabajo del equipo no cambia por haber perdido un partido, solo que hay que trabajar para que no vuelva a ocurrir. “Claro que algo ha pasado si pierdes un partido, así que hay que buscar la solución para que no nos pase otra vez… Somos un grupo de 24 jugadores y voy a tirar de todos siempre. El mensaje no va a cambiar. Puedo repetir tres o cuatro veces con los mismos jugadores y no pasa nada, pero voy a contar con los 24 a lo largo de la temporada. Si vamos a ganar algo va a ser por los 24”, ha añadido el técnico francés, que no ha querido confirmar ningún cambio para el choque contra el Celta. Tampoco la continuidad de Cristiano Ronaldo, que descansó en los partidos coperos contra el Sevilla.

TRES CENTRALES

Menos probable es que repita el esquema con tres centrales y dos carrileros que utilizó el domingo en el Sánchez Pizjuán. Un sistema que no fue para nada improvisado, según se ha encargado de explicar el preparador blanco. “No fue la primera vez, aunque sí la primera desde el inicio del partido. Sabemos jugar de esa manera. Lo hemos hecho ya tres veces y jugando tres partidos seguidos contra el mismo equipo había que hacer cambios. Jugamos tres partidos con tres organizaciones diferentes y el Sevilla también”, ha señalado Zidane.

ORELLANA, APARTADO

El Celta llega con una racha de cuatro triunfos en los cuatro encuentros disputados en lo que va de año, pero convulsionado por el enfrentamiento personal entre Berizzo y Orellana que ha acabado con el jugador chileno apartado definitivamente del equipo. Así lo ha confirmado el técnico argentino. “Mi decisión es firme a causa de una falta inaceptable y se lo he comunicado al club, que está de acuerdo. Mientras yo sea el entrenador, no volverá al equipo”, ha dicho Berizzo, que ha añadido que “una cosa es la disciplina y otra la falta de respeto. No me ha pedido disculpas ni hacía falta. Le he comunicado mi decisión y se acabó el tema.

El grave encontronazo se produjo, al parecer, la semana pasada antes del segundo partido de Copa contra el Valencia. Orellana ya no entrenó el lunes con el resto del la plantilla por decisión técnica, según anunció el club. Con el alta médica desde el 9 de enero, no había entrado en las convocatorias para los dos partidos contra el Valencia y el del Alavés.