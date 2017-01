Willy Hernangómez juega tres minutos en un partido de 4 prórrogas

La ciudad lo pedía a gritos. Las redes sociales eran un clamor a favor de la titularidad de Willy Hernangómez. El pívot español se ha ganado, con buenas actuaciones, por lo menos discutirle el puesto a Joakim Noah y, en caso de no estar en el quinteto inicial, ha demostrado ser muy capaz de tener un puesto en la rotación neoyorquina. Pero no. Jeff Hornacek, técnico de Nueva York, no cree que Hernangómez merezca regularidad o, al menos, eso parece cuando no lo puso más de tres minutos en un partido que duró 68.

En su conjunto, el encuentro duró más que la final del Abierto de Australia que Federer ganó a Nadal y significó el partido más largo en 66 años, cuando los Indianapolis Olympians y losRochester Royals se enfrentaron en un choque que tuvo seis prórrogas en 1951. Más de tres horas y media de partido en el queCarmelo Anthony y Paul Millsap fueron los protagonistas.

La estrella de los New York Knicks anotó hasta sumar 45 puntos en los 46 minutos que estuvo en pista antes de ser expulsado al final del segundo tiempo extra. Tras un partido igualadísimo donde Porzingis fue la voz cantante para los neoyorquinos, Melo tomo las riendas cuando el letón también fue expulsado en el cuarto periodo. Cuando Melo cometió la sexta falta, fue el banquillo quien mantuvo a flote a los Knicks.



CINCO EXPULSIONES



Además de los citados Porzingis y Carmelo, por parte del cuadro visitante también cayeron expulsados Kyle O'Quinn y Joakim Noah -y ni aún así se confió en Hernangómez-. En el lado deAtlanta, solo Dwight Howard abandonó el parquet tras cometer la sexta falta personal.

Ya en las prórrogas, y pese al buen hacer de los suplentes visitantes, fueron los Hawks quienes llevaron el peso del juego pero erraron tiros que podrían haber valido la victoria. Por su parte, Courtney Lee salvaba a los Knicks de la derrota con una exhibición de triples. Pese a ello, los neoyorquinos no pudieron evitar caer por 142-139.

PAUL MILLSAP, HÉROE LOCAL



El alero del conjunto de Atlanta acabó jugando 60 minutos -no se sentó nunca en la prórroga- y fue el mejor de su equipo. Millsapterminó con 37 puntos, 19 rebotes y 7 asistencias y fue el factor decisivo cuando los Hawks no conseguían cerrar el interminable partido. A falta de poco menos de 30 segundos para la conclusión del cuarto tiempo extra, el alero se sacó un tiro decisivo que terminaría por hundir al equipo de la gran manzana.