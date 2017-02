Viñales demuestra ser ya el quinto 'magnífico'

Fin de los primeros ensayos de cara al Mundial de Moto GP de la presente temporada. Los tres días de test vividos en el trazado de Sepang, en Malasia, han demostrado y confirmado que, en efecto, estamos frente al Mundial más apasionante de las últimas décadas. Cuatro grandes fábricas (Honda, Yamaha, Ducati y Suzuki) pelearán por el podio en cada gran premio y un ramillete de pilotos, ya no solo los cuatro magníficos (Marc Márquez, Valentino Rossi, Dani Pedrosa y Jorge Lorenzo)sino otros varios, como, por ejemplo, Maverick Viñales, Andrea Dovizioso, Cal Crutchlow y Andrea Iannone le complicarán la vida a los favoritos para que puedan conquistar el cetro soñado. Malasia terminó coronando al príncipe del 2016, Maverick Viñales, como futuro rey de la categoría. Desde que se subió a la Yamaha, enCheste (Valencia), dos días después de acabado el Mundial-2016, Viñales ha sido el hombre más rápido de la parrilla de MotoGP. Viñales ya es el quinto magnífico.



LA SATISFACCIÓN DE VIÑALES



Y en Sepang lo ha vuelto a demostrar hoy, cerrando los tres días de test con el mejor crono de lunes (Casey Stoner, Ducati, 1.59.680 minutos), martes (Andrea Iannone, Suzuki, 1.59.452) y miércoles: Viñales, Yamaha, 1.59.368. "No puedo estar más satisfecho del trabajo realizado, pero no podemos pararnos aquí. Esto es solo el primer día. Queda mucho trabajo por hacer y, sobre todo, queda preparar la moto para los grandes premios y, sobre todo, para las diez últimas vueltas de cada carrera. El día que hay que ser el primero, el más veloz, es el domingo de Catar", comentó Viñales, repitiendo sus palabras del primer día. "Me encuentro muy a gusto sobre la moto".



10 EN MENOS DE DOS MINUTOS



Viñales le sacó una décima a Márquez, que, como anunció Rossi la tarde de ayer, en la última jornada sí ha estado entre los mejores, pero, según todos los indicios, maquillando las carencias del motor de su Honda, con un pilotaje muy agresivo. Y, tras el nen de Cervera, se clasificaron Dovizioso, el más regular, junto a Viñales, en las tres jornadas, Pedrosa, que ha mejorado mucho y Rossi, que se siente "muy fuerte y reconfortado con el trabajo hecho".



Si hasta el último día, solo Viñales, Dovizioso, Stoner y Iannone habían bajado de los dos minutos en Sepang, hoy, en la despedida, han sido diez los pilotos que han completado su vuelta rápida en menos de dos minutos: Viñales, Márquez, Dovizioso, Pedrosa, Rossi, Álvaro Bautista, fabuloso con la Ducati-2016 del equipo de Jorge Martínez Aspar, Stoner, Cal Crutchlow, Jorge Lorenzo, que, poco a poco, va adaptando su pilotaje a la nueva Ducati y el bicampeón de Moto2, Johan Zarco y su Yamaha satélite.

La parrilla de MotoGP volverá a juntarse, el próximo 15 de febrero, en el precioso trazado de Phillip Island (Australia), un circuito totalmente distinto, incluso por su climatologia diferente, al de Malasia, lo que hará que se produzcan sorpresa, pues no todas las motos funcionan igual en todos los trazados.