Vega: "El mercado genera inquietud e inseguridad en el vestuario"

Emilio Vega ha comparecido este mediodía en sala de prensa para explicar los movimientos del Córdoba en la ventana invernal de incorporaciones, cerrada ayer con tres fichajes y la salida de Borja Domínguez. Sobre este último, Vega explicó que "fue una situación no prevista, de ayer por la mañana" y provocada por el interés del Oviedo en fichar al jugador, combinado con el paso de la titularidad a la grada del futbolista en el último encuentro contra el UCAM.

El berciano aseguró que el mercado invernal "en el vestuario genera una inquietud y una inseguridad que, a veces, se traduce o se puede traducir en el terreno de juego" y sobre la temporada reconoció que "nadie queríamos ni esperábamos este momento, como se está desarrollando", aunque afirmó que "hay confianza plena y total en la plantilla para revertir esa situación y también en el cuerpo técnico. Se hace cada día y se trabaja para cambiarlo", defendió.

Asimismo, al director deportivo blanquiverde se le planteó si el club tuvo algún tipo de condicionante econóico: "No", afirmó categóricamente Vega, que amplió posteriormente. "Condicionantes que los jugadores tienen… Dependen de varias situaciones. Que el club le deje salir, que algunos jugadores que hemos tanteado sí querían venir, otros que no porque la clasificación hace daño y en lo económico he sido bastante claro", insistiendo de esta manera en que el aspecto monetario no ha influido.

Finalmente, se le recordó la debilidad, sobre todo defensiva, del conjunto blanquiverde, sobre la que Vega hizo su particular valoración. "En esta categoría es mucho más importante no encajar. La cifra de goles encajados hace más daño que los que se realizan", pero "la contundencia va más allá de incorporar o cambiar situaciones", justificó el berciano. "Es un tema relacionado con la concentración, con otros parámetros y conceptos que no van directamente relacionados con traer un jugador más o menos agresivo. No creo que Rodas se le pueda tachar de no ser contundente, o Cisma, cuando lo tiene que ser o Bijimine, incluso".