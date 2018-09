De momento, Valverde tiene la plantilla que quería. Son 22 jugadores, una vez se ha confirmado que Rafinha no se va. Ni al Betis. Ni tampoco al Benfica. Se queda en el Camp Nou después de que el club andaluz no consiguiera cerrar con la cúpula deportiva azulgrana una cesión, por lo que acabó apostando por Lo Celso, del Paris SG. No transigió el Barça, pese a que la voluntad del polivalente futbolista era buscar los minutos que no tendrá con el Txingurri, quien trabajará con una plantilla corta como pretendía para abrirle la puerta a los jóvenes.



Fichajes poco a poco

Son 22 jugadores, que serán 23 cuando Aleñá, que aún no tiene dorsal, se recupere de la grave lesión muscular que padeció en el último partido de la pasada temporada con el filial azulgrana. Se espera al centrocampista para el mes de octubre. Y será entonces cuando Valverde tenga un recurso más en una plantilla que ha completado con la incorporación de los cuatro fichajes de este verano: Arthur, Lenglet, Malcom y Arturo Vidal.



Curiosamente, el técnico no ha colocado a ninguno de ellos en el once inicial de las dos primeras jornadas de Liga, manteniendo su absoluta confianza en el bloque le dio el doblete la pasada temporada. Solo Lenglet y Arthur se colaron como titulares en el choque de la Supercopa con el Sevilla.

Valverde quiere ir poco a poco con ellos, aunque el duro calendario que se le presenta en los tres primeros meses de la temporada, especialmente con el espinoso grupo de la Liga de Campeones le obligará a realizar rotaciones. "Es un grupo difícil, quizá el más complicado que hay de todos", subrayó el técnico azulgrana a Barça TV alertando sobre el potencial que desprenden Tottenham, PSV Eindhoven e Inter de Milán. "Es, al mismo tiempo, un grupo atractivo porque hay equipos históricos", precisó el Txingurri.

"El Tottenham está rayando a un gran nivel, el PSV es un club que siempre está ahí y el Inter lleva tiempo sin participar en la Champions, pero tiene equipo y entrenador por estar ahí". Al menos, el Barça tendrá, como recordó el técnico, "la ventaja de jugar el primer y último partido de la liguilla en casa".

Miranda, recambio de Jordi Alba

Ahora, Valverde prepara el choque del domingo ante el Huesca en el Camp Nou antes del parón por las selecciones. Tiene todas las posiciones dobladas, excepto la de lateral izquierdo. Jordi Alba, que tendrá ahora más descanso al no ser seleccionado por Luis Enrique, es intocable. Pero no tiene, como ocurría la pasada temporada con Digne, un suplente que le permita tener minutos de descanso. Miranda, el joven defensa del filial, es la alternativa.

El club entendió que la marcha del francés al Everton era una oportunidad de negocio irrechazable al cobrar 20,2 millones de euros por su venta. Valverde deberá mirar al Mini o improvisar una solución interna ya que tiene tres centrales zurdos: Umtiti, Vermaelen y Lenglet. El belga y el francés pueden ir a la banda izquierda.