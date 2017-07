Valverde ni se inmuta con el caso Neymar

Ernesto Valverde tiene 53 años y lleva 15 temporadas como entrenador. Una edad y una experiencia suficientes como para atender con naturalidad los alborotos que se montan en el mundo del fútbol. Sobre todo, aquellos que son repetitivos y tienen que ver con la posible llegada o salida de un jugador. No ha sido menos en el Barça. Con Neymar, casi nada.

"Estamos en una época de rumores, lo entendemos perfectamente. Neymar está con nosotros y contamos con él. Es un jugador al que queremos mucho por lo futbolístico y por lo que aporta al vestuario", explicó Valverde en su primera respuesta antes de afrontat su debut como entrenador en el Barça. Ante la Juventus, nada menos, que eliminó al cuadro de Luis Enrique hace tres meses.

REPARTO DE MINUTOS

Su estreno en el banquillo azulgrana le preocupa más que el caso Neymar. No deja de ser el debut, y conviene que el equipo deje una buena imagen. El técnico no quiso adelantar qué esquema táctico utilizará, pero sí aseguró que sería un Barça reconocible. Con Neymar, Messi y Suárez, aunque el tridente ni nadie completará todo el encuentro. Los minutos se repartirán entre la plantilla, aunque difícilmente participarán los 26 futbolistas desplazados.

Valverde opta por vivir al día, de momento, y tomará decisiones a medida que surjan los problemas. Neymar no es un problema. Lo será cuando se vaya y haya que buscar al sustituto. "No creo que Busquets se vaya mañana y no creo que Neymar se vaya mañana tampoco", dijo el entrenador en un guiño al mediocentro, sentado a su lado antes del entrenamiento vespertino. Sergio Busquets quiso mantenerse al margen de la rumorología concerniente al brasileño. "Él sabe que mejor que aquí no va a estar en ningún lado".

"¿Qué puedo enseñarles? Yo estoy aquí para ayudar en lo que pueda, y para aprender también de ellos y mejorar. Me gustaría que progresaran en la medida que yo pueda progresar"

EL FIN DE CICLO

Más que Neymar, al guía del equipo le incomoda que le pregunten. como ayer, sobre el ocaso del equipo que pareció intuir un periodista estadounidense. «Será mi décima temporada en el equipo y en la primera logramos el triplete. Cuando no ganas todos las competiciones importantes siempre se dice que se acaba una época o una generación. pero este equipo ha seguido ganando», dijo, sin enumerar los 25 títulos que deben amontonarse en las estanterías de su casa.

Y ese será el reto de Valverde tras recoger el testigo de Luis Enrique que aportó los últimos nueve trofeos. Ninguno andará en juego ante la Juventus, que también afronta su primer partido.

Valverde se sentará en el banquillo con toda la humildad del mundo. La misma que exhibe desde el primer día: "¿Qué puedo enseñarles? Yo estoy aquí para ayudar en lo que pueda, y para aprender también de ellos y mejorar. Me gustaría que progresaran en la medida que yo pueda progresar".