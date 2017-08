El twitter del Real Madrid es hackeado y anuncia el 'fichaje' de Messi

La cuenta en redes sociales del Real Madrid ha sido hackeada esta pasada madrugada para anunciar nada menos que el fichaje de Leo Messi. Hace unos días le pasó lo mismo a las cuentas del FC Barcelona. El fichaje anunciado era menor: Ángel Di María, del PSG.

El mensaje de la entidad blanca declaraba la bienvenida al crack argentino del Barça. "Bienvenido Messi", se podía leer en la cuenta madridista en cuatro idiomas: catalán, castellano, inglés y francés.

Real Madrid's official Twitter account is hacked and announces the signing of Leo Messi! pic.twitter.com/T91njbeqjm