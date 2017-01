Luis Miguel Carrión parece aceptar que este Córdoba necesita cambios, sea en las caras del once titular, el objetivo inicial marcado por el club o en el dibujo táctico a desarrollar en el campo, aunque curiosamente no lo tiene tan claro a la hora de realizar incorporaciones.



Al menos, así se desprende de su comparecencia ante los medios, ayer, en El Arcángel, cuando se le comenzó planteando que, dada la crisis en la que está sumido el equipo, si no era conveniente cambiar el discurso y centrarse en la salvación. Más que cambiar el objetivo, Carrión planteó cambiar la forma de afrontar cada semana. «Creo que tenemos que cambiar cosas, el objetivo debe pasar por ganar el domingo y no pensar más allá. Está claro que estamos más lejos de arriba que antes, pero si ganamos el domingo seguramente veamos todo de manera distinta. No tenemos que pensar más allá que de intentar ganar al UCAM, es lo que tenemos que hacer y trabajamos toda la semana para ello. Independientemente del objetivo de cada uno siempre trabajo para ganar cada fin de semana», para lo cual «he visto partidos del rival para hacerles daño y eso vamos a intentar» mañana, a partir de las 16.00 horas en El Arcángel.



También se le comentó la posibilidad de cambiar la disposición táctica del equipo. «Siempre tienes en mente cambios; cuando ganas es más fácil porque piensas que has hecho mejor las cosas, pero cuando pierdes le das vueltas a la cabeza. Ya veremos de cara al domingo, lo he valorado durante toda la semana y lo decidiré mañana -por hoy- para ver qué hacemos el domingo». Por lo tanto, también había que plantearle si, más allá del dibujo sobre el césped, la crisis del equipo podía afectar también a los hombres que debían saltar de inicio.



«Si hubiéramos ganado todo, seguramente se hubiera visto un once más repetido. Es cierto también que ha estado la Copa de por medio teniendo que dar minutos a otros. Empezamos bien ganando partidos y lo ideal sería tener un once de memoria sin tener que tocar mucho, creo que todos pueden participar para aportar cosas».



Y ya que se estaba en el capítulo de cambios en los que el técnico blanquiverde parecía estar abierto a casi todos, también se le planteó si había posibilidad de que hubiera más cambios en la plantilla, tanto en forma de salidas como en la de llegadas. Ahí ya Carrión no parecía tan proclive a variaciones.



«Nosotros trabajamos viendo el mercado, es un mercado difícil porque lo normal es que vengan jugadores de no jugar, creo que lo que hemos firmado está muy bien. No creo en revoluciones en las que vienen siete u ocho jugadores», aclaró el catalán, que aseguró que «los dos que han venido han aportado», aunque Bíttolo no se ha entrenado aún con el equipo porque tuvo que arreglar trámites burocráticos, según el club. En cualquier caso, «nosotros tenemos que ganar el domingo para estar en una posición más alta». Eso sí, en cuanto a posibles movimientos, Carrión aseguró que «si tiene que venir alguien ya se verá».



Así que con sólo dos incorporaciones invernales y una que se estrenará hoy en una sesión, previsiblemente, tocaba hablar de Bíttolo: «Yo le he visto algunos partidos, es un jugador que abarca bastante campo y ofensivamente va muy bien. Tiene buena salida de balón y buen golpeo, creo que nos puede aportar cosas y por eso creo que nos va a venir muy bien, defendió el técnico blanquiverde.

PARA ÉL NO ES UNA FINAL / Sobre el encuentro, Carrión no quiso hablar de que el de mañana sea una final. «Nunca me ha gustado catalogar como final un partido, pero sí es un partido importante contra un equipo que ha mejorado y no será nada fácil. Queremos conseguir tres puntos en casa, cambiar la dinámica que llevamos en El Arcángel para dejar atrás esas dos derrotas que llevamos». El técnico blanquiverde amplió la valoración del encuentro y del adversario: «Al final es un partido de fútbol en el que tienes que intentar estar más fuerte que el rival. El UCAM es un equipo que ha mejorado con dos líneas de cuatro y dos puntas arriba que van bien a los espacios y dos extremos rápidos con mucho talento. Defensivamente son intensos, intentaremos hacerles daño porque a todos los equipos se les puede hacer daño. No complican mucho en elaboración pero tienen futbolistas como Jona, Natalio o Cedrick», entre otros y del que destacó que «se está notando el trabajo de Francisco».



Por lo tanto, los únicos cambios en el Córdoba deben venir desde el césped. Mañana a las 18.00 horas, todo puede cambiar.