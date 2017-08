El TAD ratifica la sanción de cinco partidos a Cristiano Ronaldo

El Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) ha desestimado este martes el recurso del Real Madrid y Cristiano Ronaldo tendrá que cumplir los cinco partidos de sanción que le impuso el juez único de Competición de la Federación Española de Fútbol (RFEF) y ratificó después el Comité de Apelación. El goleador portugués fue sancionado con un partido de suspensión por la tarjeta roja que vio como consecuencia de la doble amarilla y con cuatro por el empujón que dio al árbitro De Burgos Bengoetxea en el partido de ida de la Supercopa de España.

En el caso del empujón leve que el colegiado reflejó en el acta del partido y que tanto el juez único como Apelación estimaron que tenía que ser juzgado al amparo del artículo 96 del Código Disciplinario de la RFEF para imponer cuatro partidos de suspensión, el TAD ha considerado que lo reflejado por De Burgos Bengoetxea en el acta se corresponde fielmente con lo que sucedió, según se comprueba además de las pruebas videográficas aportadas por el propio Real Madrid.

"El tipo infractor se corresponde con el aplicado y el artículo 96 está perfectamente aplicado... Bastaría un mero zarandeo para considerar que hay violencia levemente", afirma en su resolución el tribunal, que apunta que no cabe aplicar ningún atenuante porque la sanción ya está aplicada en grado mínimo.

RESULTADOS DISTINTOS

En cuanto a la segunda tarjeta amarilla recurrida por el Madrid, que volvió a reiterar que en ningún caso hubo simulación por parte del jugador portugués en el forcejeo con Umtiti, el TAD manifiesta que "no puede calificarse de imposible o de error flagrante la interpretación que hace el árbitro al reflejar en el acta que amonesta al jugador por simular ser objeto de infracción".

Añade el tribunal, no obstante, que no hay ninguna duda de que hubo contacto entre los dos jugadores y que "serían posibles otras interpretaciones y consecuentemente resultados distintos a los que adoptó el árbitro, pero eso no significa que la interpretación que hizo el árbitro sea imposible o claramente errónea".

Ronaldo ya ha cumplido en la vuelta de la Supercopa el partido de suspensión por la roja y uno de los cuatro por el empujón ante el Deportivo en la Liga. No podrá debutar en la competición liguera hasta la quinta jornada contra el Betis después de perder también los choques frente al Valencia, Levante y Real Sociedad. Será titular mañana, eso sí, en el partido contra la Fiorentina, rival en el trofeo Bernabéu.