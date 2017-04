El TAD ratifica que Neymar no podrá jugar el clásico

Neymar no podrá jugar el clásico. No se ha reunido el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAD) como reclamaba el Barcelona para dilucidar sobre su recurso de urgencia. Pero ha enviado una nota al club azulgrana para anunciarle que no podrá contar con la estrella brasileña en el clásico. El Barça, sin embargo, sostiene que está dentro de los plazos legales para que Neymar pueda estar en el Bernabéu. "Estoy preparado para jugar con Ney y jugar sin Ney", ha dicho Luis Enrique, pendiente de este embrollo. De momento, el técnico no ha anunciado la lista de convocados para el duelo contra el equipo de Zidane.

POSIBLE ALINEACIÓN INDEBIDA

El TAD ha emitido una nota pública en la que revela que quiso hacer una reunión de urgencia para abordar este asunto, pero no ha sido posible porque Enrique Arnaldo, presidente del tribunal, no ha podido localizar a dos miembros. El TAD recuerda, además, al Barça que la sanción es de inmediata ejecución, excepto si conceden la cautelar, una medida que el club azulgrana no ha pedido.

Luis Enrique no ha querido dar pistas sobre si alineará a Neymar, exponiéndose a una posible alineación indebida. "Me parece correcta la posición del club, defiende los intereses del mismo y de los jugadores. Tendréis que esperar al partido para ver si me arriesgo a ponerlo", se limitó a decir el técnico azulgrana.