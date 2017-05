A superar al Madrid con la ilusión de cualquier hincha

"Ninguna victoria compensará lo de Milán o Lisboa", aseguró Diego Pablo Simeone nada más estrenarse la presente temporada y para entonces seguro que ya tenía en mente la posibilidad de alcanzar otrafinal de Champions, que sería la tercera en cuatro años. Ocurre que esta vez el Real Madrid toca en semifinales y, aunque nunca lo va a admitir, solo la posibilidad de echar al equipo blanco en el penúltimo asalto de la primera competición europea le genera tanta ilusión como acabar alzando el gran título contra cualquiera de los oltros dos semifinalistas.

Pero de eso no ha querido hablar el técnico argentino en la rueda de prensa previa al último entrenamiento de preparación para el partido de ida de la semifinal. Todo en el Santiago Bernabéu, cuando en la última ocasión en que se cruzaron en Champions antes de la final, en los cuartos de la temporada 2014-15, prefirió celebrar la última sesión preparatoria en su ciudad deportiva. Sentenció entoncesChicharito (1-0) después del empate a cero del Calderón. "Entendimos que es lo que mejor nos venía para este partido", ha dicho Simeone, que, pese a todo lo que rodea a la eliminatoria, ha asegurado tiene la misma tensión, el mismo miedo, que contra Las Palmas o el Leganés.

ARBITRAJE

"Es una sensación que tengo en todos los partidos. Aislado en la previa, con la tensión ante la responsabilidad que hemos generado en la gente... Quizás en esos partidos más simples esté aún más nervioso", ha manifestado 'el Cholo', que no quiere pensar en la posibilidad de encontrarse con un arbitraje semejante al que protagonizó el húngaro Viktor Kassai en el partido que dio el pase a las semifinales al Madrid. "No es fácil arbitrar. Sabemos la presión que generan los ambientes. Que Atkinson pase desapercibido es lo mejor que nos puede pasar a todos", ha apuntado Simeone para salir del paso antes de referirse a las opciones de uno y otro equipo como consecuencia del rrendimiento futbolístico que puedan ofrecer.

"Tenemos que ser fuertes y llevar el partido donde más cómodo lo podamos vivir... Imagino un partido con ellos saliendo fuertes como suelen hacer. A ver si juegan con Iscodetrás de los dos puntas o bien con Asensio o James en los costados para intentar hacernos daño. No me imagino el resultado del partido. Espero que sea un partido apretado en el que sepamos aprovechar los espacios quie nos permitan, si es que nos los permiten", ha señalado Simeone, que no se ha privado de echar flores sobre el trabajo deZidane ahora que el técnico francés se queda sin margen de error: "Su trabajo es espectacular, con las dificultades, sobre todo grupales, que se encontró cuando agarró el equipo. Logró equilibrar las emociones de los jugadores y armar un gran equipo. Mañana se van a enfrentar dos equipos importantes".

SIN LATERAL DERECHO

No ha aclarado quién ocupará el lateral derecho, pero sí ha dejado entrever que no arriesgará con Vrsaljko, por lo que, lesionado también Giménez, lo más probable es que coloque allí a Savic. La otra opción es jugar con tres centrales y dos carrileros. En ese caso, Koke puede ser el elegido para hacerlo por la derecha y ya antes de jugar contra el Espanyol admitió que era una solución que se le pasaba por la cabeza. En cualquier caso, el Cholo espera que el trabajo del del grupo compense del posible déficit. "Puede faltar un jugador importante, pero el equipo sostiene esa falta", ha añadido Simeone, que a la pregunta en torno a que conejo de la chistera piensa sacar para ocasión tuvo claro que el camino a tomar era el emocional: "Formar un equipo que compita con la ilusión de cualquier hincha del Atlético". Antes había dejado claro que "con el corazón no llega para ganar copas", a propósito de la carta que le envió Juanfran después de los malos momentos tras la final de Milán. Luego se reirió de nuevo a lo estrictamente futbolistico: "Será complejo y sobre todo desde lo táctico el que mejor logre colocar las piezas logrará posiblemente que su equipo juegue mejor".