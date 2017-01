Sigue en directo la final Nadal-Federer

Rafael Nadal y Roger Federer disputan este domingo una inesperada e ilusionante final en el Abierto de Australia, en búsqueda de un nuevo título de Grand Slam que enriquezca el ya legendario palmarés de dos exnúmero 1 del mundo. Nadal, de 30 años, y Federer, de 35, protagonizan esta final 'vintage', de viejos roqueros del tenis, que no se enfrentaban en una final grande desde hace casi seis años, en Roland Garros 2011. En Australia, por otra parte, su otra única final fue en el 2009, cuando Nadal hizo llorar al suizo al derrotarle en cinco sets.

12:08

5-2 No se despista, no, Nadal, y se hace con el juego en blanco.

12:07

4-2 Y otro saque directo para acabar el juego. Sirve Nadal. Ahora no se puede despistar.



12:06

Federer lo salva con un 'ace' (ya lleva 13) y luego consigue ventaja.



12:05

Bola de 'break' de Nadal (30-40).

12:00

4-1 Nadal consolida la rotura salvando su servicio en su cuarta ventaja y abre una brecha que puede ser decisiva en esta cuarta manga.

11:53

3-1 Y lo consigue a la segunda. Nadal rompe el servicio del suizo y toma ventaja en la cuarta manga. Las cosas no están perdidas, ni mucho menos.

11:52

0-40 Tres bolas de 'break' para Nadal. Ahora no puede fallar el español

11:50

Nadal mantiene su servicio.

11:49

2-1 Nadal está solvente esta vez con su servicio y mantiene intactas las opciones en este cuarto set. Ahora hay que intentar una rotura lo antes posible.

11:45

1-1 Federer domina sin problemas en segundo juego del cuarto set, que gana tras un 40-15.



11:42

1-0 El cuarto set comienza mejor para Nadal, que se impone tras un 40-30.

11:40

Las estadísticas de un tercer set que no ha tenido color. O ha tenido el color rojo de Suiza.

11:37

El partido va demasiado rápido para Nadal. En menos de dos horas Federer ya ha tomado ventaja por dos sets a uno. El mallorquín deberá cambiar algunas cosas para complicarle la vida al veterano suizo de 35 años...

11:36

1-6 Nadal salva una bola de set, pero no puede evitar que a la segunda Federer se imponga y domine el partido por dos sets a uno.

11:32

Federer salva una bola de 'break' y se coloca a dos puntos de ganar el set...

11:29

1-5 Y gran resto del suizo, que casi se garantiza el triunfo en este tercer parcial.



11:28

Opción de 1-5 para Federer, que tiene bola de 'break'



11:25

Disfruten con uno de los buenos puntos de Nadal en este tercer set.

11:23

1-4 Juego en blanco de Federer, que no tiene ningún problema cuando sirve.



11:22

1-3 Juego larguísimo (de más de 8 minutos) porque Nadal está luchando para que Federer no se vaya en el marcador. El mallorquín ha parado la hemorragia, pero le está costando mucho ante un Federer lanzado.

11:18

'Ace' de Nadal, que reestablece la igualdad.



11:17

Pero Federer no se rinde y fuerza una ventaja. Otra bola de rotura...



11:16

... Y la segunda también con un gran servicio esquinado al revés del suizo.



11:16

Nadal salva la primera bola con una buena derecha. Vamos a por la segunda...



11:15

15-40 Dos bolas más de 'break' para Federer, que está arrollando a un Nadal un poco desorientado.

11:11

0-3 Vaya cómo está Federer, que ha acelerado el partido de nuevo, con dos 'aces' en este juego en blanco. El suizo lleva 10 saques directos, por solo 2 de Nadal,que debe mejorar en este aspecto si quiere llevarse la final.



11:09

0-2 Federer rompe el servicio de Nadal y toma ventaja en la tercera manga.

11:08

Punto de rotura de Federer tras un gran botepronto desde el fondo de la pista.

11:04

0-1 Federer sufre en el inicio del tercer set. Salva tres bolas de 'break' con un gran servicio (ha hecho cuatro 'aces' en el juego) y toma ventaja en esta primera manga.

10:55

La cosa se ha equilibrado y Federer tendrá que recuperar eficacia en sus golpes ganadores si quiere poner en aprietos a Nadal.

10:54

6-3 Y Nadal lo consigue. Juego en blanco y empate en el partido.



10:54

40-0 de Rafa. Tres bolas de set...

10:53

Y ahora Rafa sirve para ganar el set. ¡Concentración!



10:52

5-3 Federer gana cómodamente su servicio (40-15)

10:49

5-2 Juego en blanco de Nadal, que se sitúa a un paso de igualar el partido a un set.

10:46

4-2 Federer no se rinde, obviamente, y se hace con el juego con 40-30, a pesar de una doble falta. Ahora Nadal no puede vacilar en su turno de servicio.

10:43

Momento para repasar las estadísticas del primer set...

10:41

4-1 Federer recupera uno de los dos 'breaks' al romperle el servicio a Nadal con 30-40. No pasa nada. Hay colchón de sobra.

10:39

Federer sigue con su filosofía de acelerar los puntos. No quiere peloteos largos y golpea duro la bola para forzar los errores de Nadal. Se adelanta 15-30 sobre servicio del español.

10:36

4-0 Nadal logra romper el servicio de Federer a la tercera y sigue arrasando en la segunda manga.



10:35

0-40 Tres bolas de rotura de saque de Nadal.

10:35

3-0 ¡Juego para Nadal!. El mallorquín consolida su ventaja y se le ponen las cosas de cara en este segundo set.

10:31

... que Nadal salva de nuevo tras un peloteo más largo de lo habitual. Igualdad de nuevo en el juego.

10:30

Nueva bola de 'break' de Federer...



10:28

Nadal salva una bola de 'break' y sigue sirviendo para consolidar su ventaja.

10:24

2-0 Sí señor. Nadal le rompe el ervicio a Federer y toma ventaja en la segunda manga. Ha cambiado la decoración y el español está forzando más al suizo.



10:23

Ventaja de nuevo para Nadal tras una gran jugada. ¡Venga!

10:22

Federer salva la situación con una volea de derecha: 'deuce'.



10:22

30-40 Bola de 'break' para Nadal.



10:20

¡0-30! Doble falta de Federer y luego pelota a la red. Nadal ve un resquicio para romper el servicio del suizo.

10:18

1-0 'Ace' de segundo saque de Nadal y primer juego para el manacorense.

10:16

Empieza la segunda manga. Nadal intentará ser más agresivo e incluso alcanzar la red cuando pueda. 15-15.



10:15

No pasa nada. Hay esperanza. En 8 de sus 34 duelos previos, quien perdió el primer set acabó ganando el partido. Además, en la final de Roland Garros del 2006, Federer ganó el primer set por 6-1 y acabó mordiendo la arena.

10:12 4-6 Federer acaba con un 'ace' y se hace con el primer set en solo 34 minutos. Demasiado rápido para Nadal, que debe forzar la máquina.

10:11 40-15 Primer 'set point' para Federer...

10:11 Hasta la final, Nadal ha estado cinco horas más en pista que Federer. Veremos si no le pasa factura....

10:08

4-5 Nadal ha gestionado bien su servicio y se acerca en el marcador. Pero ahora debe romper sí o sí.



10:07

"Ace' de segundo servicio de Nadal: 30-15.



10:05

3-5 Federer no perdona con su saque (un 'ace' para acabar) y gana su juego en blanco. Las cosas su tuercen para Nadal, que debe intentar alargar los puntos.

10:02

3-4 Se va el revés de Nadal al pasillo y Federer le rompe el saque. Tras 24 minutos de partido, el suizo toma la primera ventaja remarcable.



10:01

¡Peligro! 15-40 y las dos primeras bolas de 'break' del partido, en este caso para Federer.



09:57

3-3 Federer no se amilana y le devuelve el juego en blanco a Nadal.

09:54

3-2 Con su servicio, que le está funcionando, Nadal no tiene problemas para ganar su segundo juego en blanco.



09:53

Federer no está dispuesto a entrar en largos intercambios y quiere acortar los puntos tanto como pueda. Nadal intentará alargarlos para castigar el revés alto de suizo con sus derechas liftadas.



09:52

2-2 Federer gana sin problemas el cuarto juego. Seguimos...



09:48

2-1 Nadal salva su juego con un buen servicio.



09:47

¡Qué suerte! La bola da en la red y queda muerta en la pista de Federer, que no llega: 40-30.



09:46

30-30. Primera doble falta de Nadal.



09:44

1-1 Federer salva su saque con 40-30. Se iguala el partido, pero ahora sirve Nadal.



09:42

Este es el 35º partido entre los dos jugadores. Nadal manda en todas la estadística (23 victorias por 11 derrotas). De ellos, 21 han sido en finales (14-7 para Nadal), y 8 en finales del Grand Slam (6-2 para Nadal). Nadal no pierde en una final grande con Federer desde Wimbledon 2007 (hace casi 10 años). Nadal le ganó el último grande en Roland Garros 2011.



09:40

1-0 Y juego en blanco para Nadal. El suizo ha comenzado frío, a ver como continúa con su servicio...



09:39

40-0 para Nadal, tras tres fallos iniciales de Federer. Comienza bien el partido para el mallorquín.



09:37

Comienzo el partido. Al servicio, Nadal.

09:29

Se trata de un clásico del tenis. Nadal y Federer se miden hoy en su 35º partido, un número parecido a otros grandes duelos históricos como los Connors-McEnroe (35 veces), Connors-Lendl (36) o Lendl-McEnroe (36). El duelo más repetido de la historia, al menos en la Era Open (desde 1968, con la unificacion de amateurs y profesionales) ha sido el Nadal-Djokovic, con 49 enfrentamientos.



09:24

Los dos jugadores comenzará a calentar en apenas cinco minutos en la pista central de Melbourne, la Rod Laver Arena, donde se espera un gran partido por la entidad de dos contendientes, renacidos tras los problemas vividos la pasada temporada. Federer estuvo seis meses parado, desde Wimbledon, por una lesión, y Nadal casi tres meses después de ganar el oro olímpico en Río, en dobles con Marc López.