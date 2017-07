"Si no me llamara Cristiano Ronaldo, no estaría aquí"

Cristiano Ronaldo no se ha cortado delante de la jueza Mónica Gómez Ferrer, a la que le ha llegado a decir que si no se llamara Cristiano Ronaldo "yo no estaría aquí". Unas palabras que han molestado a la magistrada, que se ha visto obligada a recordarle al astro portugués que otras personas "anónimas se han sentado ahí". El jugador del Madrid ha declarado durante una hora y media antes de abandonar el juzgado de Pozuelo por el garaje cuando se había anunciado que dirigiría unas palabras a la prensa. Finalmente, todo ha sido un montaje para que el futbolista escapara de los más de 130 periodistas que le aguardaban en la puerta de acceso al reciento.

RESPUESTA DE LA JUEZA

Solo le ha faltado pegar su famoso grito cada vez que marca un gol. No lo ha hecho ante le jueza, pero ha sido lo suficientemente descarado como para decirle a la magistrada que si no fuera quién es, no estaría en el juzgado. La respuesta de la magistrada no se ha hecho esperar. "Usted está siendo encausado e investigado por un presunto delito fiscal sobre el que la justicia tendrá que decidir", ha replicado Mónica Gómez a Cristiano, a que la Fiscalía denunció por un presunto fraude fiscal de 14,7 millones de euros.

COMUNICADO DE CRISTIANO

Tras su declaración, Ronaldo ha emitido un comunicado en el que reitera su inocencia en este caso y asegura que en España se conoce todo lo que ingresa. "No he tenido intención de evadir impuestos. La Hacienda española conoce en detalle mis ingresos. Jamás he ocultado nada y siempre hago mis declaraciones de impuestos de manera voluntaria", asegura el jugador del Madrid.

"Los que me conocen saben que siempre les pido a mis asesores que tengan todo al día. Es el momento de dejar trabajar a la Justicia. Creo en ella y espero que haya una decisión justa", afirma el jugador portugués. haya una decisión justa", afirma el jugador portugués.