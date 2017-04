Sergio García se consagra a los 37 años con su primer Masters

Ha tenido que esperar 17 años desde que participó en el primero y jugar 74 veces en torneos grandes. La espera ha sido larga, pero por fin Sergio García logró conquistar su primer título en un torneo del Grand Slam. Llegó en un desempate taquicárdico ante el inglés Justin Rose,campeón olímpico en Río 2016 y ganador de un Abierto de EEUU, pero llegó.

Sergio García, a sus 37 años, se situó a la altura de los dos únicos españoles capaces de enfundarse la chaqueta verde que distingue al vencedor del Masters de Augusta, el primero de los cuatro 'majors' que se disputa cada año.

Y llegó, como un homenaje, el día en que Severiano Ballesteros hubiera cumplido 60 años, porque un tumor cerebral se lo llevó en mayo del 2011. 'Sevvy' fue el que abrió el camino de los éxitos en alguno de los cuatro grandes. Ganó en el Augusta National en 1980 y 1983 (también conquistó tres Abiertos Británicos, en 1979, 1984 y 1988). Luego, Chema Olazábal siguió su estela con dos títulos más en el Masters, en 1994 y 1999. Hacía, por tanto, 18 años que ningún español se asomaba al éxito en alguno de los cuatro grandes que se disputan cada año.

