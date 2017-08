Sergi Guardiola: "Estoy en el mejor momento de mi carrera"

Vino para pelear los minutos que dejase Jona y acabó siendo titular en la primera jornada liguera. Sergi Guardiola fue uno de los siete fichajes lanzados a bombo y platillo por el Córdoba un día antes de presentar la campaña de abonos, allá por el mes de julio.

El nacido en Jumilla jugó en Australia los últimos meses del pasado 2016 y tuvo la oportunidad de reivindicarse en España en el Real Murcia, en Segunda B, en la segunda vuelta del pasado curso. Sus 10 goles en 16 partidos con el equipo pimentonero le valieron para jugar un play-off frustrado de ascenso a la división de plata y para atraer las miradas del Córdoba.

Guardiola comenzó el verano siendo segundo/tercer delantero del club califal, pero se ganó la confianza de Luis Carrión hasta ser de la partida en el primer partido ante el Cádiz. A pesar de no marcar, completó los 90 minutos en lo que fue su primera experiencia (agridulce, por la derrota) con la elástica blanquiverde.

Y este martes, Guardiola ha pasado por rueda de prensa para analizar el duelo ante los amarillos y evaluar la semana de trabajo que queda por delante antes del viaje rumbo a Albacete.

A OLVIDAR LA DERROTA ANTE EL CÁDIZ

El de Jumilla quiere olvidar cuanto antes la derrota ante el Cádiz: "Para nosotros eso ya es pasado, hemos visto los errores que tuvimos y el vestuario está bien, animado y con muchas ganas de que llegue el viernes para jugar en Albacete y cambiar esa dinámica".

Cuestionado sobre la dificultad que supone volver a enfrentarse con un rival que gusta de encerrarse y salir a la contra, Guardiola ha asegurado que "tenemos un sistema que no vamos a cambiar porque creemos en él", y pese a la derrota ante el Cádiz apuesta por mantenerlo frente al Albacete.

En el aspecto personal, se ha mostrado contento de volver a jugar en Segunda, "una categoría muy competitiva" en la que "todos están muy igualados. Me estoy sintiendo bien, a gusto con la ciudad y el equipo, estoy muy contento". Aunque no se fía de la titularidad que tuvo en el primer partido: "Esto solo ha empezado, hay que seguir".

BIEN SOLO, Y TAMBIÉN ACOMPAÑADO

Inquirido sobre si se sintió más cómodo jugando él solo en punta o acompañado por Jona, ha respondido que se siente "bien de ambas formas". "Me sentí muy bien tanto con Jona como cuando estuve solo. Con Jona era diferente, porque me quitaba más trabajo entre centrales y me dejaba más libertad, pero estoy a gusto jugando tanto solo como acompañado".

¿Prefieres caer a banda o partir como punta de referencia? "Siempre he jugado de '9' y en muchas ocasiones en banda. Con el sistema que tenemos aquí me siento cómodo en las 3 posiciones de arriba y no me importa dónde jugar". Con 26 años y de vuelta a la categoría de plata, el murciano se siente "en el mejor momento de mi carrera, estoy muy maduro, me encuentro bien".

EL ESTILO DE JUEGO DE CARRIÓN

Carrión les pide intensidad, que presionen arriba, y eso es atractivo para el juego de Guardiola, un delantero muy móvil. Así lo ha reconocido al afirmar que "nos pide que vayamos a por el rival y se está viendo un equipo agresivo, que va a por el balón para recuperarlo, y es lo que nosotros y lo que la afición quiere".

También se le ha preguntado por la llegada del nuevo fichaje, el serbio Jovanovic, del que ha analizado que "acaba de llegar, lleva un solo día y le cuesta por el idioma, ya que no sabe hablar español y solo habla un poco de inglés. Pero tenemos muy buen vestuario y le vamos a acoger muy bien".

Finalmente, no ha querido pronunciarse respecto a la polémica que hace unos años lastró su fichaje por el Barcelona B por unos tuits contra el club culé y Cataluña. El delantero ha afirmado que "es un tema que ya pasó, no tengo nada más que añadir sobre eso, solo pienso en Albacete, en ir a por los tres puntos y paso a paso".