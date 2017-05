La sequía de Rodri

Jornada 29, 11 de marzo. Partido trascendental ante el Zaragoza en El Arcángel, al que el Córdoba llegaba 18º a un punto del descenso. Comenzó adelantándose el equipo aragonés, con un gol de Ángel pocos minutos antes del descanso. Minuto 69: Luso, en el punto de penalti, prolonga con la cabeza un saque de banda sacado por Bíttolo, y la bola llega a Rodri en el segundo palo, que remata cruzado para batir al meta visitante.

El delantero soriano se acerca a la grada y con un feo gesto, por el que tuvo que pedir luego disculpas, se lleva la mano a la oreja. Pitada del sector más cercano mezclada con el aplauso general por un gol que daba vida al equipo. En el tiempo de descuento, Markovic cerraría la remontada y daría tres puntos fundamentales al Córdoba.

51 días de sequía

Desde entonces, 51 días y siete partidos después, no ha vuelto a ver diana Rodri, cuya pólvora parece haberse secado. Las cifras goleadoras de la temporada no son, ni mucho menos, formidables: diez goles en Liga y uno en Copa en 37 partidos disputados (34 de ellos en Liga), en la gran mayoría de ellos titular (32). Una sequía de siete partidos sin ver portería en un equipo que no tiene precisamente otros goleadores que suplan las carencias de Rodri de cara a puerta: Alfaro, el segundo máximo goleador (cuatro tantos), ha pasado al ostracismo en las últimas semanas, y los siguientes, Héctor Rodas y Caro (tres cada uno), son defensas.

Cabe destacar además que de esos diez goles en Liga tres fueron de penalti, y siete en la primera vuelta. En lo que llevamos de segunda vuelta, solo ha convertido tres tantos: uno ante el UCAM Murcia para empatar 1-1 en casa, otro en Tarragona en la derrota 2-1 ante el Nàstic y el último, el mencionado ante el Zaragoza.

La ausencia de alternativas

La sequía goleadora de Rodri repercute directamente en las cifras anotadoras del equipo. El Córdoba es el tercer equipo que menos goles marca de Segunda División, solo 32 dianas en 36 jornadas disputadas, es decir, ni una por partido. Cinco de ellas en las últimas siete jornadas en las que Rodri no vio puerta.

Para colmo de males, Piovaccari, el único recambio como delantero de referencia del equipo, cayó lesionado hace ya casi un mes, lo que llevó a Carrión, ante la ausencia de fichajes que supliesen la baja del delantero italiano, a tener que contar con los canteranos Moha y Quiles en las convocatorias. Aunque ambos han gozado de algunas oportunidades las últimas semanas, ninguno ha logrado marcar.

En la sequía de Rodri han anotado para el Córdoba Héctor Rodas, Alfaro, Markovic, Pedro Ríos y Caro. Dos defensas y tres centrocampistas que tiran del carro de la anotación ante la ausencia de goles de los delanteros.