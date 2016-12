Segundas oportunidades

Lo mejor de un relevo técnico es que todos empiezan de cero, lo repiten entrenadores y jugadores. No hay ni amistades ni nombres. El nuevo preparador llega en un momento convulso e intenta hacer de revulsivo con pequeños retoques aquí y allá para que el equipo vuelva a funcionar para cumplir el objetivo marcado por el club. Y eso fue lo que hizo Luis Carrión cuando llegó al banquillo del primer equipo.

Lo primero que hizo el entrenador fue subirse a dos chavales del filial a quienes les debe tanto, según él mismo dijo. Pese a que José Luis Oltra siempre alabó públicamente al segundo equipo, a menos que las circunstancias le obligasen nunca tiró de la plantilla del B. Carrión, sin embargo, subió a Javi Galán y a Esteve. Pese a que la primera plantilla flaqueaba más en el centro de la zaga, el técnico no ha subido aún a Pablo Vázquez. Ahora, con Bijimine preconvocado para la Copa África, Deivid lesionado, Héctor Rodas tocado y Caro y Cisma tenidos en cuenta solo como laterales, Pablo Vázquez puede encontrar su hueco, a menos que se vea a Luso como un central en potencia, como ya hizo en La Rosaleda. Y es que el maño encuentra ahora competencia en un Edu Ramos al alza.

Edu Ramos es uno de esos jugadores que están teniendo una segunda oportunidad de la mano de Carrión. Ha completado los últimos tres encuentros de Liga, mientras que en los tres últimos de Liga no jugó un solo minuto. Igual le ha pasado a Borja Domínguez. Tan solo en los encuentros con Carrión ha sumado más minutos que en todo lo que se llevaba de temporada. Y, de momento, el gallego está cumpliendo, como se vio con el gol en el Tartiere, que a la postre sirvió para ganar. Y es que el canterano del Celta llegó con las dudas de no tener experiencia en Segunda A pese a su gran temporada con el Racing de Ferrol en Segunda B. Con Oltra pasó siete encuentros íntegros en el banquillo y hasta se cayó de una convocatoria.

PÉRDIDA DE PROTAGONISMO

Y es que Carrión se está desentendiendo de quién trajo a los jugadores. Así pues, Guille Donoso ha cedido su puesto a Javi Galán. Al primero lo trajo el expresidentes y, pese a su buen arranque, el técnico entiende que no está mejor que el segundo, traído por la secretaría técnica de un más que discreto Badajoz.

PETICIONES EXPRESAS

Tampoco presta atención el actual preparador cordobesista a las peticiones expresas de José Luis Oltra. Pedro Ríos, uno de los jugadores más determinantes de la pasada temporada tanto por su participación ofensiva como por su aportación defensiva y a quien el extécnico blanquiverde conocía de su paso por el Recreativo de Huelva, tan solo ha sumado 29 minutos con Carrión, si bien es cierto que con Oltra ya no tenía el protagonismo del pasado curso, también porque se pasó más de un mes lesionado por la luxación en el hombro.

Lo mismo ha pasado con Alejandro Alfaro. Titular indiscutible con Oltra, que lo probó en cualquier posición con tal de que el onubense jugase, pese a no estar ofreciendo su mejor versión. Uno de sus jugadores franquicia en el Tenerife y en el Mallorca ha ido perdiendo protagonismo progresivamente hasta caerse de la convocatoria.

SOLO PARA LA COPA

Mientras, Caballero, Caro y Samu de los Reyes solo han tenido protagonismo en Copa del Rey, si bien es cierto que ninguno de los tres eran indiscutibles con Oltra. Al madrileño le estaba costando hacerse con la titularidad con Oltra y ya con Carrión se ha caído de dos listas. El de Estepa estaba jugando de central en detrimento de Héctor Rodas y tras el relevo no fue incluido en una convocatoria. Mientras, el sevillano solo ha jugado cuando Cisma ha estado lesionado. Es el descarte habitual, aunque ante el Málaga en Copa cumplió pese a la falta de competición.

El peor parado con el relevo técnico es Bergdich. Está inédito. Ni en Copa ni en Liga. Ni de interior ni de carrilero. El franco-marroquí es el único que no ha disputado un solo minuto.