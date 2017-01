Sánchez Arminio confirma que el comité de árbitros denunciará a Piqué

Sanchez Arminio lleva mucho tiempo en el sillón y, además, se ha puesto muy gordo (y no es de ayunar). De Piqué solo se me ocurre aplicarle los versos de Quevedo: No he de callar por mas quee con el dedo ya tocando la boca, ya la frente, silencio avises o amenaces miedo. ¿No ha de haber un espíritu valiente? ¿Siempre se ha de sentir lo que se dice? ¿Nunca se ha de decir lo que se siente?. Si analizamos los acontecimientos de los partidos, unos sacan esa conclusión: que los árbitros favorecen a unos en detrimento de otros. El que así lo vea ¿por qué no lo va a decir?. Los que están bajo sospecha son los árbitros que son quienes tienen en sus manos la solución: no cometan errores de bulto y después quieran que todos miren para otro lado. Cobran mucho y se les debe exigir mucho. Y el que no esté a la altura de las circunstancias, a su casa. Y no soy culé ni catalanista. Que conste.